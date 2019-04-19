В сборной России по биатлону появится должность начальника команды

Союз биатлонистов России (СБР) принял решение о введении должности начальника команды в национальной сборной страны.

По словам первого вице-президента СБР Алексея Нуждова, которые передаёт ТАСС, такое решение было принято на заседании правления организации.

Он отметил, что целью введения такой должности является обеспечение главному тренеру команды Анатолию Хованцеву большего количества времени для выполнения его непосредственных обязанностей вместо решения административно-хозяйственных вопросов, чем ему приходилось заниматься по ходу минувшего сезона.

Ранее Владимир Драчёв рассказал, когда будет утверждён состав сборной России по биатлону.