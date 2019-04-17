Драчёв рассказал, когда будет утверждён состав сборной России по биатлону
- РИА Новости
По словам Драчёва, которые приводит ТАСС, состав команды и тренерского штаба будет утверждён после консультации с главой Министерства спорта России Павлом Колобковым.
«Встреча может пройти в понедельник-вторник или уже в конце следующей недели — всё будет зависеть от наших рабочих графиков. Нам необходимо обсудить, сколько человек мы сможем включить на централизованную подготовку», — пояснил глава СБР.
Ранее сообщалось, что Максим Максимов может войти в штаб сборной России по биатлону.