Драчёв рассказал, когда будет утверждён состав сборной России по биатлону

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, когда будет утверждён состав спортсменов и тренеров сборной России по биатлону на следующий сезон.
Драчёв рассказал, когда будет утверждён состав сборной России по биатлону
  • РИА Новости

По словам Драчёва, которые приводит ТАСС, состав команды и тренерского штаба будет утверждён после консультации с главой Министерства спорта России Павлом Колобковым.

«Встреча может пройти в понедельник-вторник или уже в конце следующей недели — всё будет зависеть от наших рабочих графиков. Нам необходимо обсудить, сколько человек мы сможем включить на централизованную подготовку», — пояснил глава СБР.

Ранее сообщалось, что Максим Максимов может войти в штаб сборной России по биатлону.

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