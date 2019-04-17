СМИ: Максимов может войти в штаб сборной России по биатлону

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По информации прессы, бывший российский биатлонист, трёхкратный призёр чемпионатов мира Максим Максимов может войти в штаб сборной России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России, 39-летний Максим Максимов может войти в штаб национальной сборной. По информации источника, бывший спортсмен является претендентом на должность тренера по стрелковой подготовке.

Также отмечается, что главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев и его помощник Артём Истомин останутся на своих постах.

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