Бьорндален считает, что Логинов должен начать говорить о допинге

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален объяснил разницу между допинговыми историями российского биатлониста Александра Логинова и норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю.

«Мартина Сундбю поймали на допинге, он принимал препарат от астмы и превысил дозу. Но это понятная история без двойного дна, хотя и это до сих пор обсуждают. И в Норвегии, и совершенно точно в России. С Логиновым другая история. Его поймали на эритропоэтине, это очень сильный допинг», — сказал экс-спортсмен на YouTube-канале COMMANDOS.

По его словам, самое ужасное в этой истории то, что Логинов не рассказывает, как запрещённое вещество попало в его организм, а люди хотят знать правду.

«Я уверен, Логинову тоже тяжело, но он должен начать говорить. Иначе это не прекратится. Мне не нравится, когда человека ловят на допинге, а он молчит и никак не объясняет произошедшее. Это неправильно, так быть не должно. Отсюда возникает столько вопросов», — добавил Бьорндален.

Ранее украинская биатлонистка призналась, что в минувшем сезоне соревновалась с мононуклеозом.