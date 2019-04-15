Бьорндален считает, что Логинов должен начать говорить о допинге

Короткая ссылка
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален объяснил разницу между допинговыми историями российского биатлониста Александра Логинова и норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю.
Бьорндален считает, что Логинов должен начать говорить о допинге
  • © Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мартина Сундбю поймали на допинге, он принимал препарат от астмы и превысил дозу. Но это понятная история без двойного дна, хотя и это до сих пор обсуждают. И в Норвегии, и совершенно точно в России. С Логиновым другая история. Его поймали на эритропоэтине, это очень сильный допинг», — сказал экс-спортсмен на YouTube-канале COMMANDOS.

По его словам, самое ужасное в этой истории то, что Логинов не рассказывает, как запрещённое вещество попало в его организм, а люди хотят знать правду.

«Я уверен, Логинову тоже тяжело, но он должен начать говорить. Иначе это не прекратится. Мне не нравится, когда человека ловят на допинге, а он молчит и никак не объясняет произошедшее. Это неправильно, так быть не должно. Отсюда возникает столько вопросов», — добавил Бьорндален.

Ранее украинская биатлонистка призналась, что в минувшем сезоне соревновалась с мононуклеозом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить