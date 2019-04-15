Украинская биатлонистка призналась, что в минувшем сезоне соревновалась с мононуклеозом

Олимпийская чемпионка 2014 года по биатлону украинка Юлия Джима заявила, что по ходу минувшего сезона переболела мононуклеозом.

«Я чувствовала себя классно и реально понимала, что могу. Вроде всё классно, выиграла первую гонку, но потом меня как рубануло. Температура и всё такое, короче, я поняла, что заболела. Вот у Линдстрёма был мононуклеоз, как и у меня, и он дальше решил всё пропускать, а у меня получилась жёсткая дилемма — всё бросить и лечиться или пробовать ещё?» — цитирует спортсменку Biathlon.com.ua.

По её словам, она решила продолжить соревноваться, несмотря на болезнь. Она также отметила, что надеялась на лучшее и перестала принимать неудачи близко к сердцу.

«Я просто надеялась, что всё это надолго не затянется и вскоре просто пройдёт. Понятно, что за первое место с мононуклеозом ты бороться не сможешь. Но всё равно даже со всеми результатами помощь в Кубке наций для команды от меня была», — добавила Джима.

Ранее Александр Логинов отметил, что Дмитрий Губерниев много сделал для биатлона.