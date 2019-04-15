Логинов: Губерниев много сделал для биатлона

Российский биатлонист Александр Логинов отмечает вклад комментатора Дмитрия Губерниева в развитие данного вида спорта, однако считает, что сейчас журналист в своих эфирах больше обсуждает слухи, а не ведёт репортаж с места событий.

«Он многое сделал для биатлона. Я недавно пересмотрел гонку начала 2000-х — там просто шикарный комментарий Губерниева, жаль, что сейчас таких репортажей нет. Сейчас он больше, чем раньше, позволяет себе, в его репортажах могло бы быть больше спорта и меньше слухов», — сказал Логинов на встрече с болельщиками.

Также биатлонист добавил, что Дмитрий Губерниев делает шоу и живёт этим.

Ранее Васильев назвал возможную проблему в намерении СБР создать экспериментальную биатлонную группу из лыжников.