Васильев назвал возможную проблему в намерении СБР создать экспериментальную биатлонную группу из лыжников

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение о намерении Союза биатлонистов России (СБР) создать экспериментальную группу из лыжников.

«Это не первый раз, когда производится такая попытка. Кстати, были очень удачные попытки. Другое дело, что на все эти вещи нужен бюджет. Если есть деньги, конечно, можно экспериментировать как угодно. Второй вопрос — необходимы специалисты, которые в кратчайшие сроки научат лыжников стрелять. Вот что важно», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

Он отметил, что для того, чтобы этот эксперимент был успешен, группе нужен будет тренер, специализирующийся на стрельбе.

«Нужен чистый стрелок. Во всяком случае мы так делали с Александром Касперовичем. Он у меня тогда был главным тренером команды. Мы нашли такого тренера-стрелка. Он вложил эти основные навыки в ребят, и всё хорошо получилось. Но найти такого человека сегодня — это проблема», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что СБР хочет создать экспериментальную биатлонную группу из лыжников.