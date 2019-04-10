СБР хочет создать экспериментальную биатлонную группу из лыжников

Союз биатлонистов России (СБР) намерен создать экспериментальную тренировочную группу, в которую вошли бы лыжники.

По словам главы СБР Владимира Драчёва, которые приводит ТАСС, у организации давно было желание создать подобную группу, чтобы попробовать силы спортсменов в схожей лыжной дисциплине.

Он также заявил, что в такую группу могут войти по пять-шесть мужчин и женщих, не попадающих в состав основной сборной по лыжным гонкам, и отметил, что если даже только один из них сможет к Олимпиаде-2022 пробиться в основную биатлонную команду, то данный эксперимент можно будет считать успешным.

Ранее Драчёв заявил, что не думает об отставке с поста главы СБР.