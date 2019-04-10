Драчёв заявил, что не думает о своей отставке с поста главы СБР

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что уверен в завтрашнем дне.
Драчёв заявил, что не думает о своей отставке с поста главы СБР
  • РИА Новости

«Критиковать не будут только ленивого, того, кто ничего не делает и спит на диване. Всегда будут люди, которые что-то скажут. Мы спокойно идём к своей цели, которую мы знаем. Возможный импичмент — это глупости и выдумки некоторых товарищей. Я спокойно смотрю в завтрашний день», — заявил Драчёв журналистам.

Также глава СБР заявил, что за прошедший сезон сборная России по биатлону получила оценку «удовлетворительно». Ранее Драчёв неоднократно подвергался критике со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Ранее Шипулин оценил работу Хованцева на посту старшего тренера сборной России по биатлону

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