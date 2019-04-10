Драчёв заявил, что не думает о своей отставке с поста главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что уверен в завтрашнем дне.

«Критиковать не будут только ленивого, того, кто ничего не делает и спит на диване. Всегда будут люди, которые что-то скажут. Мы спокойно идём к своей цели, которую мы знаем. Возможный импичмент — это глупости и выдумки некоторых товарищей. Я спокойно смотрю в завтрашний день», — заявил Драчёв журналистам.

Также глава СБР заявил, что за прошедший сезон сборная России по биатлону получила оценку «удовлетворительно». Ранее Драчёв неоднократно подвергался критике со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

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