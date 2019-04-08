Шипулин оценил работу Хованцева на посту старшего тренера сборной России по биатлону

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал результаты работы старшего тренера национальной сборной России Анатолия Хованцева, назвав его прекрасным специалистом.

«Хованцев является прекрасным тренером и специалистом, однако, на мой взгляд, проблема заключается в том, что в нынешнем сезоне он слишком много на себя взял. Фактически он отвечал и за сборную, и за юниоров. Мне кажется, что если бы он, к примеру, сконцентрировался только на работе с мужской командой, то и ему было бы проще, и результат был бы лучше», — цитирует Шипулина RusBiathlon.

Также экс-биатлонист назвал Андрея Гербулова лучшим российским тренером по стрелковой подготовке.

Ранее Шипулин заявил, что не успел соскучиться по биатлону.