Шипулин: не успел соскучиться по биатлону

Российский экс-биатлонист Антон Шипулин заявил, что не успел соскучиться по биатлону и рад, что вовремя завершил карьеру.

«Я ещё не успел соскучиться по лыжам и биатлону. На протяжении последних двух-трёх недель ловил себя на том, что вроде бы уже прошло достаточно времени, когда же я соскучусь? Посмотрел, насколько тяжело сейчас Фуркаду: он сильно мучается в последнем сезоне. Я был бы в таком же положении — и хорошо, что сейчас закончил», — заявил Шипулин в интервью Kalashnikov Media.

Также биатлонист добавил, что нет смысла обманывать себя и болельщиков, если не осталось сил и мотивации продолжать карьеру.

Ранее сообщалось, что Тихонов раскритиковал экс-биатлониста Шипулина.