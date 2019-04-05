Шипулин: не успел соскучиться по биатлону

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Российский экс-биатлонист Антон Шипулин заявил, что не успел соскучиться по биатлону и рад, что вовремя завершил карьеру.
Шипулин: не успел соскучиться по биатлону
  • РИА Новости

«Я ещё не успел соскучиться по лыжам и биатлону. На протяжении последних двух-трёх недель ловил себя на том, что вроде бы уже прошло достаточно времени, когда же я соскучусь? Посмотрел, насколько тяжело сейчас Фуркаду: он сильно мучается в последнем сезоне. Я был бы в таком же положении — и хорошо, что сейчас закончил», — заявил Шипулин в интервью Kalashnikov Media.

Также биатлонист добавил, что нет смысла обманывать себя и болельщиков, если не осталось сил и мотивации продолжать карьеру.

Ранее сообщалось, что Тихонов раскритиковал экс-биатлониста Шипулина.

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