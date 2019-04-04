Тихонов раскритиковал экс-биатлониста Шипулина

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Антон Шипулин бросил свою команду, как только перед ним предстала перспектива быть избранным в Государственную думу России.

«Я помню, как Шипулин сначала обещал заставить нервничать Фуркада, а затем остался без медалей чемпионата мира. Потом согласился продолжить карьеру, готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, но как только замаячила перспектива избраться в Думу — он бросил свою команду. Зачем ты врал народу, потратившему на тебя сумасшедшие деньги? А теперь он собрался в Госдуму», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Также экс-биатлонист заявил, что не понимает, зачем бывшие спортсмены идут в политику, если не могут доработать законы «О спорте» и «О допинге».

Ранее Шипулин заявил, что ему очень жалко Фуркада.