Шипулин: мне очень жалко Фуркада
- РИА Новости
«Мне его очень жалко, он реально мучается. Прежде никогда не видел, чтобы Фуркад так сдавался на последнем подъёме. За 300—400 м до финиша он отдаёт медаль. Даже не знаю, в подготовке ли проблема или в мотивации. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, самолюбие у него есть», — заявил Шипулин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Также бывший спортсмен добавил, что ему кажутся смешными комментарии о связи нынешних результатов Фуркада с новым руководством мирового биатлона.
Ранее Фуркад назвал перегруженность причиной снижения своих спортивных результатов.