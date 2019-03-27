Шипулин: мне очень жалко Фуркада

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Олимпийский чемпион 2014 года экс-биатлонист Антон Шипулин сочувствует французскому биатлонисту Мартену Фуркаду, который впервые с 2009 года не сумел завоевать ни одной медали на чемпионате мира.
Шипулин: мне очень жалко Фуркада
  • РИА Новости

«Мне его очень жалко, он реально мучается. Прежде никогда не видел, чтобы Фуркад так сдавался на последнем подъёме. За 300—400 м до финиша он отдаёт медаль. Даже не знаю, в подготовке ли проблема или в мотивации. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, самолюбие у него есть», — заявил Шипулин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Также бывший спортсмен добавил, что ему кажутся смешными комментарии о связи нынешних результатов Фуркада с новым руководством мирового биатлона.

Ранее Фуркад назвал перегруженность причиной снижения своих спортивных результатов.

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