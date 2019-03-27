Шипулин: мне очень жалко Фуркада

Олимпийский чемпион 2014 года экс-биатлонист Антон Шипулин сочувствует французскому биатлонисту Мартену Фуркаду, который впервые с 2009 года не сумел завоевать ни одной медали на чемпионате мира.

«Мне его очень жалко, он реально мучается. Прежде никогда не видел, чтобы Фуркад так сдавался на последнем подъёме. За 300—400 м до финиша он отдаёт медаль. Даже не знаю, в подготовке ли проблема или в мотивации. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, самолюбие у него есть», — заявил Шипулин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Также бывший спортсмен добавил, что ему кажутся смешными комментарии о связи нынешних результатов Фуркада с новым руководством мирового биатлона.

Ранее Фуркад назвал перегруженность причиной снижения своих спортивных результатов.