Фуркад назвал перегруженность причиной снижения своих спортивных результатов

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Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что во время гонок чувствовал моральную истощённость, но никогда не думал о завершении карьеры.

«Никогда не сталкивался с ситуацией, когда моё тело не хотело следовать за мозгом. Это перегруженность, а не перетренированность. Я признаю, что во время гонок иногда хочется всё послать, но я ни разу не думал о завершении карьеры», — заявил биатлонист в интервью Nordic Magazine.

Также Фуркад рассказал, что хочет восстановить силы и навязать конкуренцию Йоханнесу Бё в следующем сезоне.  

Ранее биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры.

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