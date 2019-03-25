Фуркад назвал перегруженность причиной снижения своих спортивных результатов

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что во время гонок чувствовал моральную истощённость, но никогда не думал о завершении карьеры.

«Никогда не сталкивался с ситуацией, когда моё тело не хотело следовать за мозгом. Это перегруженность, а не перетренированность. Я признаю, что во время гонок иногда хочется всё послать, но я ни разу не думал о завершении карьеры», — заявил биатлонист в интервью Nordic Magazine.

Также Фуркад рассказал, что хочет восстановить силы и навязать конкуренцию Йоханнесу Бё в следующем сезоне.

Ранее биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры.