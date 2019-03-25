Биатлонистка Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры

Двукратная победительница Олимпийских игр Лаура Дальмайер заявила, что подумывает о завершении спортивной карьеры.

«Я подумаю о том, что для меня важнее, посмотрю на состояние тела, прислушаюсь к ощущениям. Если этот вид спорта будет приносить мне удовольствие, разумеется, я останусь. Но если нет, то уйду без тени сожалений», — цитирует 25-летнюю немецкую спортсменку T-Online.

За свою карьеру Лаура Дальмайер дважды становилась олимпийской чемпионкой, семь раз побеждала на чемпионате мира и завоёвывала Кубок мира в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону.