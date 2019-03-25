Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону

Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.

По словам Бергера, которые приводит ТАСС, у него действительно был разговор с главой Союза биатлонистов России Владимиром Драчёвым и вице-президентом организации Сергеем Чепиковым, но отметил, что в настоящее время ему не интересна работа в российской сборной.

«Но за предложение спасибо, я польщён», — добавил 39-летний норвежец.

Бергер является трёхкратным чемпионом мира и серебряным призёром Игр-2010 в лыжных гонках, а также победителем и трёхкратным серебряным призёром мировых первенств по биатлону.

Ранее сообщалось, что Драчёв предложил Бергеру войти в тренерский штаб сборной России по биатлону.