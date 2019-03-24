Драчёв предложил норвежцу Бергеру войти в тренерский штаб сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о возможных изменениях в тренерском штабе сборной России, включая приглашение Ларса Бергера на должность тренера по технике.

«Пока мы не рассматриваем вопрос с главным тренером. Возможны варианты усиления тренерского состава новыми специалистами по стрельбе и по технике. Я предложил Ларсу Бергеру стать тренером по технике – он сказал, что рассмотрит этот вариант», — заявил Драчёв в эфире «МатчТВ».

Бергер является трехкратным чемпион мира в лыжных гонках, а также многократным призёром чемпионатов мира по биатлону.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты сохранили максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон.