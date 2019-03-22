Российские биатлонисты сохранили максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон

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Мужская сборная России по биатлону сохранила максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира.
Российские биатлонисты сохранили максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Это стало известно по итогам спринтерской гонки на 10 км на заключительном этапе сезона-2018/19 в норвежском Хольменколлене.

Сборная России заняла четвёртое место в Кубке наций, набрав 7110 очков и тем самым заняв место в топ-5, чем гарантировала себе максимальное число квот на следующий сезон — шесть спортсменов в заявке на гонку.

Победу в зачёте Кубка наций одержала команда Норвегии — 8147 баллов. Вторыми стали французы (7598 баллов), а третьими — немцы (7447 баллов).

Ранее сообщалось, что Александр Логинов занял девятое место в спринте на этапе КМ в Хольменколлене.

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