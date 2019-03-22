Российские биатлонисты сохранили максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон

Мужская сборная России по биатлону сохранила максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира.

Это стало известно по итогам спринтерской гонки на 10 км на заключительном этапе сезона-2018/19 в норвежском Хольменколлене.

Сборная России заняла четвёртое место в Кубке наций, набрав 7110 очков и тем самым заняв место в топ-5, чем гарантировала себе максимальное число квот на следующий сезон — шесть спортсменов в заявке на гонку.

Победу в зачёте Кубка наций одержала команда Норвегии — 8147 баллов. Вторыми стали французы (7598 баллов), а третьими — немцы (7447 баллов).

Ранее сообщалось, что Александр Логинов занял девятое место в спринте на этапе КМ в Хольменколлене.