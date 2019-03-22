Логинов занял девятое место в спринте на этапе КМ в Хольменколлене

Россиянин Александр Логинов занял девятое место по итогам спринтерской гонки на 10 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.

© Sven Hoppe/dpa

globallookpress.com

Российский биатлонист преодолел дистанцию за 25 минут 32,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Втрое место занял итальянец Лукас Хофер. Тройку призёров замкнул француз Кентен Фийон Майе. Россиянин Матвей Елисеев завершил гонку 18-м, Евгений Гараничев — 28-м, Дмитрий Малышко — 45-м, Алекандр Поварницын — 70-м, Эдуард Латыпов — 74-м, Антон Бабиков — 89-м, Никита Поршнев — 94-м. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.