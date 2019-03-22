Логинов против французов: в Хольменколлене в рамках заключительного этапа КМ по биатлону проходит последний спринт
- Александр Логинов
- AFP
- © Jonathan NACKSTRAND
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22 марта 2019
Последний из наших Поршнев по разбитой трассе демонстрирует не лучшую скорость. Ждём его на рубеже.
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Тем временем Поварницын допустил один промах на лёжке и тоже проигрывает много.
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Пока лучший из наших на финише Логинов, который по-прежнему идёт девятым. Елисеев — 18-й, Гараничев — 27-й, Малышко — 41-й, Латыпов — 57-й.
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К слову Латыпов с тремя промахами финишировал на промежуточном 52-м месте с трёхминутным отставанием от Бё-младшего и также находится на грани попадания в преследования. Напомним, для этого необходимо попасть в топ-60.
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Бабиков мало того что неудачно начал гонку, так ещё и допустил два промаха на лёжке. Вообще туман вновь усилился, но вряд ли теперь гонку будут останавливать. Антону же не светит даже попадание в преследование. Он лишь 79-й на выходе с рубежа.
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Жаклин с двумя промахами закончил гонку на 16-м месте (+1:08,9).
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Гараничев финишировал на промежуточном 20-м месте (+1:31,1).
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Австриец Феликс Ляйтнер выбил два ноля и поборется за высокий результат! Это большая неожиданность сегодняшней гонки!
10/10 for young @OESVbiathlon ace Felix Leitner who is charging for a top 10 #HOL19pic.twitter.com/Cot4y5ZYyX— IBU World Cup (@IBU_WC) 22 марта 2019 г.
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И у Малышко есть промах на втором рубеже, к сожалению. Далеко сегодня будет Дмитрий.
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Туман, кстати, уже практически рассеялся, но на стрельбище сильный ветер.
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