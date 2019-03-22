Логинов против французов: в Хольменколлене в рамках заключительного этапа КМ по биатлону проходит последний спринт

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Борислав Головин
В Хольменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону проходит последняя мужская спринтерская гонка сезона. Сборную России представляют Матвей Елисеев, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Александр Поварницын и Никита Поршнев. Перед Логиновым стоит задача не пропустить на вторую строчку общего зачёта КМ преследующих его французов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Норвегии.
Логинов против французов: в Хольменколлене в рамках заключительного этапа КМ по биатлону проходит последний спринт
  • Александр Логинов
  • AFP
  • © Jonathan NACKSTRAND
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Автообновление

  • 22 марта 2019

    Последний из наших Поршнев по разбитой трассе демонстрирует не лучшую скорость. Ждём его на рубеже. 

  • Тем временем Поварницын допустил один промах на лёжке и тоже проигрывает много. 

  • Пока лучший из наших на финише Логинов, который по-прежнему идёт девятым. Елисеев — 18-й, Гараничев — 27-й, Малышко — 41-й, Латыпов — 57-й.

  • К слову Латыпов с тремя промахами финишировал на промежуточном 52-м месте с трёхминутным отставанием от Бё-младшего и также находится на грани попадания в преследования. Напомним, для этого необходимо попасть в топ-60. 

  • Бабиков мало того что неудачно начал гонку, так ещё и допустил два промаха на лёжке. Вообще туман вновь усилился, но вряд ли теперь гонку будут останавливать. Антону же не светит даже попадание в преследование. Он лишь 79-й на выходе с рубежа. 

  • Жаклин с двумя промахами закончил гонку на 16-м месте (+1:08,9). 

  • Гараничев финишировал на промежуточном 20-м месте (+1:31,1). 

  • Австриец Феликс Ляйтнер выбил два ноля и поборется за высокий результат! Это большая неожиданность сегодняшней гонки!

  • И у Малышко есть промах на втором рубеже, к сожалению. Далеко сегодня будет Дмитрий. 

  • Туман, кстати, уже практически рассеялся, но на стрельбище сильный ветер. 

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