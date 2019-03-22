Логинов против французов: в Хольменколлене в рамках заключительного этапа КМ по биатлону проходит последний спринт

В Хольменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону проходит последняя мужская спринтерская гонка сезона. Сборную России представляют Матвей Елисеев, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Александр Поварницын и Никита Поршнев. Перед Логиновым стоит задача не пропустить на вторую строчку общего зачёта КМ преследующих его французов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Норвегии.

Александр Логинов

AFP

© Jonathan NACKSTRAND