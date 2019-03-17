«Думала о завершении карьеры»: Юрлова-Перхт — после завоевания серебряной медали на ЧМ по биатлону

Серебряная медаль в масс-старте чемпионата мира по биатлону не уступает по ценности золоту. Об этом заявила российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая второе место в последней женской гонке соревнований. Спортсменка также призналась, что год назад думала о завершении карьеры из-за пропущенной Олимпиады. Её тренеры рассказали, что выиграть серебро в Эстерсунде помогла особая тактика на стрельбе, благодаря чему удалось избежать большого количества промахов.

В последний день чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде россиянке Екатерине Юрловой-Перхт удалось второй раз за карьеру подняться на пьедестал почёта соревнований такого ранга. Она стала серебряным призёром масс-старта на 12,5 км, уступив только итальянке Доротее Вирер. После гонки чемпионка мира 2015 года не могла сдержать слёз.

«Я пока не могу даже двух слов связать, потому что я безумно рада. Для меня эта серебряная медаль дороже золота, потому что весь чемпионат мира я была где-то в шаге от медали, а сегодня наконец всё получилось. Благодарю всех за поддержку, особенно свою семью, — рассказала Юрлова в эфире «Матч ТВ», после чего расплакалась.

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Позднее спортсменка рассказала, что в прошлом сезоне она думала о завершении карьеры из-за пропущенной Олимпиады, однако теперь убедилась в том, что не зря решила остаться в спорте.

«Сегодня я концентрировалась только на стрельбе. Когда я проснулась утром и выглянула в окно, то подумала, что опять в Эстерсунде весёлая погода, метель. Я много работала над стойкой в последнее время и довольна, что в целом справилась с ней. Да, я пропустила Олимпиаду-2018, это было очень тяжело. Думала о завершении карьеры, но сейчас я счастлива, что вернулась с медалью с чемпионата мира», — цитирует Юрлову-Перхт «Чемпионат».

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал, что показать неплохую стрельбу спортсменке помогла особая тактика — из-за этого по ходу дистанции она не выходила на первое место.

«Катя — большая молодец, она сохраняла хладнокровие на протяжении всей гонки. Трасса, несмотря на погоду, очень жёсткая, и нельзя сказать, что у Юрловой было какое-то преимущество. На рубежах она сознательно вставала на вторую установку, как мы ей и советовали, потому что нужно было стоять максимально справа, ближе к валу, который заслонял от ветра, и между двумя спортсменками, которые дополнительно её закрывали. Поэтому если вы посмотрите внимательно, Катя перед рубежом упиралась в палки Вирер, чтобы та шла первой», — отметил специалист.

При этом тренер выразил сожаление, что на последней стрельбе одна мишень россиянки осталась незакрытой, хотя Юрлова-Перхт практически попала в цель.

«На последнем круге у нас везде стояли люди, мы говорили Юрловой, сколько конкретно до Доротеи и сколько секунд отделяют её от Денизе Херрман. Она чётко понимала положение. Обидный габарит на последней стойке, он практически едва не «упал» в мишень, немного не повезло. Но с этой погодой стрельба вообще была лотереей, а Катя отлично с ней справилась», — рассказал Норицын.

В свою очередь, главный тренер сборной России и бывший личный тренер Юрловой-Перхт Анатолий Хованцев тоже вспомнил о незакрытом габарите и заявил, что его команда добилась прогресса в этом сезоне.

«Если честно, не считал медали до стартов. Мы приехали сюда за хорошими результатами. Сегодня в такую погоду Юрловой-Перхт помогли хорошие лыжи и стрельба. Переживал за неё, как в 2015 году. Сегодня не повезло с габаритом. Екатерина после лёжки встала впереди, а с этого места нельзя было уходить. На щитах со второго по четвёртый ветер был тише, что видно по стрельбе Вирер. А дальше ветер усиливался. На последнем круге у Юрловой был совсем небольшой шанс достать итальянку. Но было видно, что и Катя, и Вирер шли очень тяжело. Почти все гонки на этом чемпионате принесли нам позитив, мы могли бороться за медали, но из-за досадных ошибок не всегда получалось. Это и есть прогресс, мы небезнадёжны. Но надо продолжать пробовать молодёжь», — заявил Хованцев.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поздравил Юрлову-Перхт, назвав её медаль долгожданной. Также успеху спортсменки порадовался футбольный клуб «Зенит» и пригласил её на свои матчи.

«Петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро чемпионата мира в масс-старте! Поздравляем и ждём в гости на «Газпром Арене», — отмечается в клубном Twitter.

Петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро чемпионата мира в масс-старте! 🥈



Поздравляем и ждем в гости на @gazprom_arena! pic.twitter.com/m1fZZxOA3b — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 17 марта 2019 г.

Победительница гонки Доротея Вирер заявила, что сама не ожидала от себя такого успеха. Золотая медаль позволила ей также возглавить общий зачёт Кубка мира.

«Это потрясающе! Эта победа стала совершенно неожиданной. Сегодня я просто думала о том, чтобы этот турнир закончился. Я очень нервничала на последней стрельбе. Последний круг был действительно тяжёлым для меня, ведь соперницы были рядом, но я очень рада, что одержала победу», — сказала Вирер после гонки.

Занявшая третье место немка Денизе Херрман призналась, что догнать Вирер и Юрлову-Перхт на последнем круге ей не удалось.

«Мне пришлось сразу догонять, потому что Доротея очень быстро стреляла на первом рубеже. К сожалению, промахи постоянно заставляли меня работать на полную. Хотелось бежать ещё быстрее, но на последнем круге не получилось догнать соперниц», — рассказала немецкая биатлонистка.

В масс-старте также принимала участие другая российская спортсменка — Евгения Павлова. Она заняла 18-е место с четырьмя промахами. После соревнований она заявила, что рада самой возможности принять участие в гонке с общего старта.

«Это первый год, дебютный. Попасть в масс-старт на чемпионате мира — уже очень хороший результат. Почему сегодня было четыре промаха? Просто накапливается усталость. Здесь я пробежала почти все старты, стреляла достаточно стабильно, комфортно, но сегодня, может, погода помешала. Я стреляла в центре стрельбища, там задувало со всех сторон, было очень тяжело работать, мокро. Следила, чтобы локоть не поехал, не хотелось идти на штрафные круги. Сложилось так, как сложилось, довольна гонкой», — рассказала Павлова.