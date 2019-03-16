Бронза России, победа Норвегии и штрафные круги Фуркада: итоги мужской эстафеты на ЧМ по биатлону

Мужская сборная России по биатлону выиграла вторую медаль чемпионата мира в Эстерсунде. Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли третье место в эстафете. На последнем этапе Логинов уходил на старт восьмым, однако благодаря промахам Мартена Фуркада ему удалось завоевать для команды бронзовые награды. Победу одержала сборная Норвегии, вторыми к финишу пришли немецкие биатлонисты.

Перед каждой мужской эстафетой в этом сезоне болельщики гадали, какую четвёрку биатлонистов выберет тренерский штаб российской сборной — квартет, который бы устроил всех, собрать всегда сложно. Накануне гонки на чемпионате мира в Эстерсунде казалось, что под вопросом будет только одна позиция. Участие Дмитрия Малышко, Александра Логинова и Евгения Гараничева подразумевалось само собой — именно они чаще всех оказывались в команде, а последние двое выигрывали медали текущего розыгрыша Кубка мира.

Однако в итоговой четвёрке, объявленной тренерами, Гараничева не оказалось. Первым причину его отсутствия назвал Дмитрий Губерниев. Телекомментатор в своём Instagram сообщил, что спортсмен «боится» выходить на старт. Вскоре ситуацию прояснил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. По его словам, бронзовый призёр Олимпиады в Сочи отказался участвовать, чтобы сохранить силы на масс-старт.

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«Евгений подошёл к тренерам после индивидуальной гонки и сообщил, что бежать эстафету не хочет. Он хочет сконцентрироваться на масс-старте. На следующий день Гараничева переспросили по этому поводу ещё раз, но он остался при своём мнении», — рассказал Драчёв «Спорт-Экспрессу».

Гараничева за отказ участвовать в эстафете тут же раскритиковал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, отметив, что раньше такая ситуация была бы немыслимой.

«Тренеры должны вселять уверенность в Женю во время тренировок. Не помню, чтобы в моём поколении кто-то мог отказаться выступать на чемпионате мира, тем более в эстафете. Шанс есть всегда. Если он действительно сам отказался, это неправильно. Он боец по натуре, может, смелости не хватает. Если отказался сам, то он неправ. За место в составе надо биться», — заявил Тихонов «Чемпионату».

В команду к Малышко и Логинову в итоге вошли Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Оба на чемпионате мира пока заметны не были — Елисеев финишировал 51-м в спринте и завалил сингл-микст, за что потом просил прощения у болельщиков, а Поршнев после Универсиады в Красноярске участвовал только в индивидуальной гонке, в которой на каждом рубеже допускал по промаху.

Елисееву удалось полностью оправдать доверие тренеров. Свой этап он начал с чистой стрельбы лёжа. С огневого рубежа он ушёл третьим, уступая всего две секунды бывшему соотечественнику Тимофею Лапшину, выступающему за Южную Корею.

На стойке Елисеев уже не был так надёжен — ему пришлось воспользоваться двумя дополнительными патронами и опуститься на девятое место. Однако отставание от лидеров было небольшим, и россиянин решил биться до конца. В споре с норвежцем Ларсом-Хельге Биркеландом, шведом Фредриком Линдстрёмом и немцем Эриком Лессером Елисеев вышел победителем — ему удалось передать эстафету Поршневу первым.

Дебютант эстафетных гонок с волнением от свалившейся на него ответственности не справился. На лёжке Поршнев допустил одну осечку и опустился на пятое место, сохраняя при этом шансы наверстать десятисекундное отставание. Однако промах был и на второй стрельбе, после чего у 23-летнего биатлониста словно подкосились ноги. Поршнев стал серьёзно отставать в скорости и пропускать одного за другим конкурентов, среди которых сложно было найти представителей элиты мирового биатлона. Отставание от француза Кентена Фийона Майе и норвежца Ветле Шосты Кристиансена выросло до минуты.

Спасать российскую команду надо было Дмитрию Малышко, но во время его этапа вдруг повалил снег. Если на дистанции олимпийскому чемпиону ещё удавалось показывать одну скорость с лидерами, то стрельбу он провёл хуже Тарьея Бё, Симона Детьё и Арнда Пайффера. Из-за двух промахов Малышко отстал ещё на 20 секунд и опустился на 12-е место.

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После шестой стрельбы единоличным лидером гонки стал Бё-старший. Детьё, как и на Олимпиаде в Пхёнчхане, зашёл на штрафной круг и «подарил» норвежцу 37-секундный отрыв. Малышко воспользовался одним дополнительным патроном и сохранил для Логинова шанс побороться за медаль. Россиянин начал свой этап с отставанием в 40 секунд от француза Мартена Фуркада и немца Бенедикта Долля, входивших на тот момент в первую тройку.

Логинов сразу же принялся сокращать отставание, а заодно расправился со всеми мешавшимися на лыжне конкурентами, поднявшись на шестое место. Правда, на огневом рубеже добиться прогресса не получилось. Логинов провёл стрельбу так же чисто, как и все те биатлонисты, которых он преследовал. Ошибался только вечный критик россиянина — швед Себастиан Самуэльссон, оказавшийся позади.

На втором круге сформировался квартет спортсменов, претендовавших на четвёртое место, и Логинов в этой группе был явно сильнейшим. Он спокойно вёл всех за собой к заключительной стрельбе. К тому времени, когда россиянин приступил к стойке, Йоханнес Бё с тремя промахами уверенно вёл Норвегию ко второй победе за день, а Бенедикт Долль отправился за серебром для Германии.

Логинов застал на рубеже только Мартена Фуркада. Француз задержался из-за собственных ошибок и всё-таки не смог закрыть все мишени — ему пришлось отправиться на целых два штрафных круга. Логинов же отработал идеально и поднялся на третье место, опередив на семь секунд Рока Тршана из Словении, на 15 секунд Михала Крчмаржа из Чехии и на полминуты Фуркада. При таком раскладе сил вице-лидер Кубка мира просто не мог упустить бронзу. Сборная России, занимавшая по ходу эстафеты места с 1-го по 12-е, пришла к финишу третьей и выиграла вторую медаль чемпионата мира в Эстерсунде.

В воскресенье первенство планеты закончится масс-стартами, в которых примут участие четыре российских биатлониста: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Александр Логинов и оставшийся без эстафетной медали Евгений Гараничев.