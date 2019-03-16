В борьбе за место на пьедестале: россиянки идут пятыми в эстафете на ЧМ по биатлону

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Сергей Стариков
В Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону. В предпоследний день соревнований женщины разыгрывают медали в эстафетной гонке. Сборную России представляют Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт. RT ведёт текстовую трансляцию.
В борьбе за место на пьедестале: россиянки идут пятыми в эстафете на ЧМ по биатлону
  • Екатерина Юрлова-Перхт
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 16 марта 2019

    После заключительной лёжки лидирует Эберг. Дрейссигакер идёт второй и уступает 20,4 секунды. Ройселанд проигрывает 32,4 секунды, Семеренко — 32,8. Юрлова-Перхт сохранила пятое место, но уступает уже всего 39,7 секунды. А ведь недавно было больше минуты!

  • Дрейссигакер блестяще отработала на лёжке, а Валентине Семеренко и Ройселанд потребовались дополнительные патроны. Чего не скажешь о Юрловой-Перхт. Екатерина отработала блестяще и включилась в борьбу за медали.

  • Волнуется Эберг и мажет первым же выстрелом. Остальные патроны отправила в цель, но свою ошибку исправила лишь со второй попытки.

  • Эберг здорово идёт по дистанции и увеличивает преимущество. Уже почти 39 секунд ей уступает Дрейссигакер. Ройселанд идёт здорово и сокращает отставание на пять секунд. Теперь она проигрывает 39,8 секунды. Тем временем Ханна уже готовится стрелять.

  • Спортсменки прошли первую контрольную отметку. Эберг лидирует, Дрейссигакер уступает ей 33 секунды, Семеренко — 44 секунды. Юрлова-Перхт удерживает четвёртую позиции, но проигрывает уже 1 минуту 3 секунды. На расстоянии менее одной секунды от неё идёт немка Дальмайер.

  • На данный момент сборная России уступает лидеру 59,7 секунды. Команда Украины, которая пока занимает третью строчку, отстаёт от лидера на 16 секунд. При удачной стрельбе у Юрловой-Перхт есть шанс принести стране медаль чемпионата мира.

  • Сборная Швеции первой передаёт эстафету. На дистанцию выходит триумфатор индивидуальной гонки — Ханна Эберг. За ней в погоню бросается американка Эмили Дрейссигакер. Украину на заключительном этапе представит Валентина Семеренко, Норвегию — Марте Ройселанд. За сборную России выступит Екатерина Юрлова-Перхт.

  • Необходимо отметить крайне неудачное выступление сборной Франции. Трёхцветные уже пробежали пять штрафных кругов и пока занимают лишь 12-е место, уступая лидерам более двух минут. 

  • Лидеры прошли отметку 4,8 км. Магнуссон оторвалась от Рид, теперь их разделяет 11,5 секунды. Джима уступает 25,6 секунды. А вот Экхофф здорово приблизилась к лидеру — её отрыв составляет уже 44,5 секунды. Кайшева удерживает пятую позицию (+57,6 секунды).

  • После шестого огневого рубежа лидирует шведка Магнуссон. Более 14 секунд ей уступает американка Рид, 23,3 секунды — украинка Джима. Кайшева занимает пятое место и проигрывает лидеру 59,2 секунды. 

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