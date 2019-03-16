В борьбе за место на пьедестале: россиянки идут пятыми в эстафете на ЧМ по биатлону

В Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону. В предпоследний день соревнований женщины разыгрывают медали в эстафетной гонке. Сборную России представляют Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт. RT ведёт текстовую трансляцию.

Екатерина Юрлова-Перхт

РИА Новости

© Алексей Филиппов