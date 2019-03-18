Три медали россиян, четыре золота Бё и провал Фуркада: что нужно знать о завершившемся ЧМ по биатлону
- Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов
- © Александр Вильф / РИА Новости
Успехи России
Главным итогом чемпионата мира для российской команды стало завоевание сразу трёх медалей. Такого количества наград отечественные биатлонисты не выигрывали на первенствах планеты с 2011-го, когда турнир принимал Ханты-Мансийск. С тех пор россияне довольствовались в лучшем случае двумя медалями, а в 2016-м в Хольменколлене остались вовсе без них.
В Эстерсунде же копилка сборной пополнилась двумя серебряными наградами и одной бронзовой. Перед началом турнира попадания в тройку ждали прежде всего от Александра Логинова, и он ожидания оправдал, став вторым в спринте. В той гонке уроженец Саратова уступил лишь практически непобедимому Йоханнесу Бё. Но, к сожалению, эта медаль осталась для 27-летнего спортсмена единственной в личных гонках на турнире.
Зато Логинов помог мужской четвёрке завоевать бронзу в эстафете. На последнем этапе он порадовал идеальной стрельбой и обогнал ушедшего на два штрафных круга Мартена Фуркада.
А в последний соревновательный день приятно удивила болельщиков Екатерина Юрлова-Перхт. 34-летняя биатлонистка, которую многие поторопились списать со счетов, подошла к чемпионату в отличной форме и сумела порадовать себя и страну серебром в масс-старте.
Наград в активе сборной России могло быть больше. Так, Евгений Гараничев в мужском масс-старте до заключительного огневого рубежа сражался за золото, но допустил аж четыре промаха и выбыл из борьбы за награды. Зато едва не забрался на подиум финишировавший четвёртым Логинов. Наконец, в индивидуальной гонке того же Гараничева от медали отделил один промах.
Скандалы
В целом Евгений мог стать главным героем турнира в составе сборной России, а превратился в изгоя.
Наиболее трагикомичная ситуация с его участием произошла на последнем рубеже гонки преследования, когда россиянин пробежал два штрафных круга вместо одного. Опытный биатлонист попросту не дождался закрытия мишени и решил, что допустил два промаха. В итоге — остался без медалей.
Вызывал вопросы и отказ Гараничева от участия в эстафете. В тренерском штабе рассказали, что Евгений перед гонкой заявил о неуверенности в себе и неготовности выйти на старт.
С другой стороны, понять спортсмена можно, ведь в прошлые годы он регулярно подводил команду в эстафетах. В результате в его отсутствие сборная России с молодым дебютантом Никитой Поршневым заняла третье место. Возможно, с Гараничевым она показала бы лучший результат.
Не обошлось без скандалов и у женщин. Так, Евгения Павлова после неудачного этапа в смешанной эстафете не выдержала потока негатива от болельщиков в социальных сетях и прямо перед началом спринта опубликовала специальный пост, в котором попросила недоброжелателей «оставлять своё дерьмо при себе». Позже биатлонистка объяснила, что некоторые желали ей смерти и даже писали её родителям.
- Евгения Павлова
- © Robert Henriksson TT News Agency/via REUTERS
Победа норвежцев в медальном зачёте
Возвращаясь к разговору о количестве медалей, сборная России с тремя наградами разделила пятое место с хозяевами. Первую же строчку в медальном зачёте вновь заняли норвежцы. Они девять раз попадали на пьедестал почёта и выиграли пять гонок. Примечательно, что норвежцы первенствовали во всех командных гонках — мужской и женской эстафетах, смешанной эстафете и супермиксте. Но в личных гонках золото удалось добыть лишь Йоханнесу Бё (спринт).
Другой любопытный момент — впервые в истории ЧМ по биатлону победу в восьми личных гонках одержали разные люди. Два золота не удалось взять никому, даже Бё-младшему.
Странное выступление Бё
Для норвежца первенство планеты в Эстерсунде получилось противоречивым. С одной стороны, он стал четырёхкратным чемпионом мира и гарантировал себе завоевание первого в карьере «Большого хрустального глобуса» уже после гонки преследования.
С другой, от Йоханнеса в Швеции ждали явно большего. Казалось, по своему потенциалу он способен выиграть вообще все гонки. Однако ещё на североамериканских этапах Кубка мира у норвежца появились проблемы со стрельбой из положения стоя.
Спустя месяц они никуда не делись. Впервые Бё-младший неприятно удивил болельщиков на последнем рубеже в преследовании, когда сделал сразу три промаха и упустил казавшуюся очевидной победу. В индивидуальной гонке норвежец оставил незакрытыми три мишени и стал лишь девятым. Наконец, в масс-старте спортсмен, также лидируя, умудрился не сделать ни одного точного выстрела на последней стойке.
Несмотря на проблемы со стрельбой и пару упущенных золотых медалей, Йоханнес назвал этот чемпионат мира лучшим в своей карьере.
- Йоханнес Бё
- © TT News Agency/Robert Henriksson via REUTERS
Закат Фуркада
А вот в карьере семикратного обладателя КМ Мартена Фуркада турнир в Эстерсунде, возможно, поставил жирную точку. С самого начала сезона француз напоминал бледную тень самого себя и оказался не в состоянии сражаться не только с Бё, но и с другими конкурентами. Однако французские болельщики, как и сам Мартен, верили, что на чемпионате мира всё будет иначе.
К сожалению, чуда не произошло и в Швеции Фуркад впервые за десятилетие остался без медалей ЧМ. Даже стрельба на ноль в спринте не помогла ему попасть в первую тройку — он стал лишь шестым. В преследовании же он финишировал пятым.
Дальше было куда хуже: 39-е место в индивидуалке, 24-е в масс-старте и абсолютный провал в эстафете. В командной гонке маститый француз умудрился на последнем рубеже уехать сразу на два штрафных круга и фактически подарил медаль сборной России.
Сенсации
Если для Фуркада чемпионат получился абсолютно провальным, то некоторым спортсменам, напротив, удалось приятно удивить публику. Так, настоящей сенсацией турнира стал Дмитрий Пидручный. В спринте ему не хватило до медали 0,3 секунды, зато в преследовании украинец сумел одержать неожиданную победу, опередив самого Йоханнеса Бё.
А в индивидуальной гонке первую медаль в истории ЧМ Болгарии принёс Владимир Илиев. С одним промахом спортсмен показал второй результат и уступил лишь немцу Арнду Пайфферу.
- Дмитрий Пидручный
- © TT News Agency/Jessica Gow via REUTERS
Первое золото Кузьминой
В женской же части соревнований стоит отметить победу Анастасии Кузьминой в спринте. Сестра Антона Шипулина является трёхкратной олимпийской чемпионкой, а вот чемпионкой мира никогда не была. Но в Эстерсунде ей удалось устранить этот пробел. Опытнейшая 34-летняя спортсменка в непростой борьбе сумела опередить куда более молодых соперниц в спринте и после финиша даже потеряла голос.
Данная победа ценна ещё и тем, что нынешний сезон для Анастасии — последний и после его окончания она намерена завершить карьеру. Теперь Кузьмина может сделать это со спокойной душой. А вот Кубок мира Анастасия завоевать уже, видимо, не успеет.
Борьба Вирер и Витоцци
Зато невероятную борьбу за «Большой хрустальный глобус» ведут Доротея Вирер и Лиза Витоцци. По ходу турнира вперёд вырывалась то одна, то другая итальянка, а к окончанию ЧМ они пришли с абсолютно идентичными показателями — 852 очка.
При этом догнать Витоцци Вирер помогла победа в масс-старте. Как и Кузьмина, Доротея впервые в карьере стала чемпионкой мира.
А вот действующая обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен, кажется, приближается к завершению карьеры. Текущий сезон получается для 36-летней финки не самым удачным, и чемпионат мира в этом плане не стал исключением. Спортсменка впервые с 2013-го осталась на первенстве мира без медалей.
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