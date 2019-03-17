В шаге от пьедестала: Логинов финишировал четвёртым в масс-старте на ЧМ по биатлону

В заключительной гонке чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде мужчины разыграли медали в масс-старте. Золото завоевал итальянец Доминик Виндиш, серебро досталось французу Антонену Гигонна, бронза — австрийцу Юлиану Эберхарду. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший четвёртым. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

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© Sven Hoppe/dpa