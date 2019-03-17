В шаге от пьедестала: Логинов финишировал четвёртым в масс-старте на ЧМ по биатлону
- globallookpress.com
- © Sven Hoppe/dpa
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17 марта 2019
На этом мы с вами прощаемся, уважаемые читатели. В Эстерсунде завершился чемпионат мира по биатлону. К сожалению, в заключительной гонке турнира российские биатлонисты не смогли порадовать своих болельщиков медалями, но выступили достойно. Остаётся в очередной раз похвалить Юрлову-Перхт, завоевавшую серебро в женском масс-старте. До скорого!
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Гараничев финишировал лишь на 16-м месте. А ведь перед заключительным огневым рубежом он шёл в лидерах. Йоханнес Бё поднялся на 13-ю строчку.
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Финиширует Виндиш. Сенсационная победа итальянца. Гигонна как стоячего обошёл Эберхарда на финише и завоевал серебро. Логинов четвёртый.
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Виндиша уже не догнать, Эберхард и Гигонна находятся в поле зрения Логинова, но не настолько близко, чтобы их можно было достать. На отметке 14,3 км австриец и француз уступают лидеру 25,0 и 25,7 секунды соответственно. Логинов проигрывает 30,1 секунды.
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Спортсмены прошли контрольную отметку 13,5 км. Виндиш уверенно лидирует. Ещё больше увеличилось его преимущество. На втором месте идёт Эберхард, за ним Гигонна, который крайне неудачно начал гонку. Логинов обошёл Фийона Майе и теперь гонится за бронзой.
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Логинов показывает хороший ход и активно прессингует Фийона Майе. Борьба за высокие места для него не закончена.
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Виндиш мчится к финишу, но его уже догоняют преследователи. Сразу пятеро спортсменов дышат в спину итальянцу.
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После четвёртого огневого рубежа лидирует итальянец Доминик Виндиш. Вторым идёт Эдер (+ 15,3 секунды), за ним Гигонна (+ 17,2 секунды). Логинов занимает шестое место и уступает лидеру 26,1 секунды. Как всё резко поменялось в масс-старте.
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Сильнейший ветер на огневом рубеже. Первыми выстрелами промахнулись оба спортсмена. В итоге по четыре мишени не закрыли Гараничев и Йоханнес. Два промаха у Пидручного, Эдер промазал единожды.
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Заключительный огневой рубеж. Гараничев и Йоханнес Бё вместе подходят к стрельбищу.
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