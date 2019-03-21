Завершающий спринт: в Норвегии стартовал заключительный этап КМ по биатлону

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Борислав Головин
В норвежском Хольменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону проходит последняя женская спринтерская гонка сезона. Сборную России представляют Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова, Евгения Павлова и Виктория Сливко. RT ведёт прямую текстовую трансляцию гонки.
Завершающий спринт: в Норвегии стартовал заключительный этап КМ по биатлону
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 21 марта 2019

    А вот и Кайшева! Напоминаем, у неё сегодня пятый стартовый номер! 

  • Стартовала гонка! Под первым номером в бой ушла американка Сюзан Данкли. За ней — Лиза Тереза Хаузер. 

  • Не менее интересно и то, кто станет обладателем Малого Хрустального глобуса в зачёте спринтерских гонок. Пока лидерство принадлежит Анастасии Кузьминой, которая имеет в своём активе 311 очков, но Витоцци отстаёт от неё всего на два балла, а Вирер — на 11. Лучшая из россиянок Юрлова-Перхт лишь 15-я (147). 

  • Если у мужчин обладатель Большого Хрустального глобуса стал известен ещё во время ЧМ, и его имя всем было известно задолго до, то у женщин отчаянная борьба за Кубок планеты развернулась между двумя итальянками Доротеей Вирер и Лизой Витоцци. После ЧМ в их активе одинаковое количество очков — 852. Вирер сегодня стартует 16-й, а Витоцци — 28-й.

  • Сборную России сегодня представят шесть биатлонисток: 

    Ульяна Кайшева (пятый стартовый номер), Екатерина Юрлова-Перхт (7-й), Светлана Миронова (37-й), Лариса Куклина(50-й), Анастасия Морозова (74-й) и Виктория Сливко (102-й).

    Должна была выйти на старт и Евгения Павлова, но она, по словам старшего тренера женской сборной Виталия Норицына, заболела после чемпионата мира. 

  • Здравствуйте, уважаемые читатели! RT представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию последней женской спринтерской гонки текущего сезона Кубка мира по биатлону в рамках заключительного этапа в норвежском Хольменколлене.

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