Завершающий спринт: в Норвегии стартовал заключительный этап КМ по биатлону
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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21 марта 2019
А вот и Кайшева! Напоминаем, у неё сегодня пятый стартовый номер!
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Стартовала гонка! Под первым номером в бой ушла американка Сюзан Данкли. За ней — Лиза Тереза Хаузер.
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Не менее интересно и то, кто станет обладателем Малого Хрустального глобуса в зачёте спринтерских гонок. Пока лидерство принадлежит Анастасии Кузьминой, которая имеет в своём активе 311 очков, но Витоцци отстаёт от неё всего на два балла, а Вирер — на 11. Лучшая из россиянок Юрлова-Перхт лишь 15-я (147).
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Если у мужчин обладатель Большого Хрустального глобуса стал известен ещё во время ЧМ, и его имя всем было известно задолго до, то у женщин отчаянная борьба за Кубок планеты развернулась между двумя итальянками Доротеей Вирер и Лизой Витоцци. После ЧМ в их активе одинаковое количество очков — 852. Вирер сегодня стартует 16-й, а Витоцци — 28-й.
She's bound to receive the Individual Globe after today's competition! But who many more trophies is @lisa_vittozzi going to lift this week in @hkskifestival? 🏆🇮🇹— IBU World Cup (@IBU_WC) 21 марта 2019 г.
Watch the women's sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/GORplfmuQy
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Сборную России сегодня представят шесть биатлонисток:
Ульяна Кайшева (пятый стартовый номер), Екатерина Юрлова-Перхт (7-й), Светлана Миронова (37-й), Лариса Куклина(50-й), Анастасия Морозова (74-й) и Виктория Сливко (102-й).
Должна была выйти на старт и Евгения Павлова, но она, по словам старшего тренера женской сборной Виталия Норицына, заболела после чемпионата мира.
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Здравствуйте, уважаемые читатели! RT представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию последней женской спринтерской гонки текущего сезона Кубка мира по биатлону в рамках заключительного этапа в норвежском Хольменколлене.
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