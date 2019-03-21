Завершающий спринт: в Норвегии стартовал заключительный этап КМ по биатлону

В норвежском Хольменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону проходит последняя женская спринтерская гонка сезона. Сборную России представляют Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова, Евгения Павлова и Виктория Сливко. RT ведёт прямую текстовую трансляцию гонки.

РИА Новости

© Александр Вильф