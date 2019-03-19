«Никто не ожидал, что Мартен сдуется»: Барнашов о провале Фуркада, уверенности Логинова и сюрпризе от Юрловой-Перхт

Российские биатлонисты на чемпионате мира в Эстерсунде выступили на своём уровне и завоевали те медали, которые были в состоянии взять. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер отечественной сборной Владимир Барнашов. Он отметил, что Александр Логинов сумел справиться с психологическим давлением в Швеции, объяснил причину проблем Йоханнеса Бё со стрельбой из положения стоя и затруднился ответить на вопрос, сумеет ли Мартен Фуркад вернуться на топ-уровень.

«Взяли медали, которые были в состоянии взять»

— Российские биатлонисты завоевали в Эстерсунде три медали. Такой результат достигнут впервые с 2011 года. Можно ли считать данный турнир успешным для отечественной команды?

— Неудачным назвать его точно нельзя, поскольку в активе сборной три медали. И самое главное, что они завоёваны как мужчинами, так и женщинами. Очевидно, шаг вперёд сделан.

— Не осталось ли у вас ощущения недосказанности от выступления отечественной команды?

— Это всё философские рассуждения. Могли завоевать больше медалей, но могли и меньше. Если вспомнить все перипетии турнира, «завалы» лидеров, массовые промахи, то результат мог быть хуже. А так мы взяли те медали, которые были в состоянии взять. На золото рассчитывать было объективно тяжело. Для этого требовалось, чтобы неудачу потерпели все фавориты, а претендентов на победу в каждой гонке было предостаточно.

В мужской эстафете получили бронзу, но превзойти норвежцев было невозможно. В масс-старте Евгений Гараничев вырвался в лидеры, но на последнем рубеже допустил сразу четыре промаха. Однако в тяжёлых погодных условиях проблемы испытывали все, в том числе Йоханнес Бё, который вообще оставил незакрытыми все мишени.

— Какие ещё выводы можно сделать по выступлению российских биатлонистов в Эстерсунде?

— Главное сейчас — проанализировать работу ребят, понять причины некоторых промахов. Нужно разобраться, в чём они способны прибавить в будущем, и кто именно может добиться прогресса.

К сожалению, на сегодняшний день слабо проявляет себя молодёжь, за исключением Светланы Мироновой, которая способна конкурировать с сильнейшими биатлонистками на дистанции. И я полностью согласен с тренерским штабом, который доверял ей по ходу всего чемпионата, ведь всё приходит с опытом.

— Вместе с тем 23-летний Никита Поршнев в эстафете пробежал свой этап не лучшим образом…

— Он, однозначно, не был готов выступать на таком уровне. С другой стороны, Никита получил очень серьёзный опыт, и медаль чемпионата мира придаст ему уверенности. Полагаю, в дальнейшем Поршнев будет работать с ещё большим упорством.

— Некоторые россияне приехали на турнир явно в не лучшей форме. Речь о Матвее Елисееве, Евгении Павловой, Ирине Старых. Кто виноват в том, что они оказались не готовы? Ведь на этапы КМ в Северную Америку все трое не ездили.

— Эти вопросы стоит адресовать тренерам и врачам сборной. Но я бы не сказал, что тот же Елисеев смотрелся безнадёжно. В эстафете свой этап он отработал просто здорово. А вот в спринте на последний круг сил у него не хватило. С дистанцией в 7,5 км Матвей справился, а с 10 км — уже нет. Нужно разбираться, почему это произошло.

— Кто откровенно разочаровал вас?

— Не могу сказать, что кто-то провалился. Все выступили в свою силу. В целом команда находилась в рабочем состоянии. Конечно, нам хотелось большего, но давайте вспомним ЧМ-2016, на котором россияне вообще не завоевали ни одной медали. И на протяжении всего сезона эта сборная борется, хотя не обошлось без спадов.

«Логинов сумел выдержать всё и достойно выступил»

— Глава СБР Владимир Драчёв уже заявил, что главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев останется на своём посту до Олимпийских игр в Пекине. Согласны с этим решением?

— Драчёв, как президент, может говорить всё, что хочет, но система принятия решений у нас в стране немного другая. Тренерский совет после окончания сезона должен оценить работу штаба и дать дальнейшие рекомендации правлению СБР. Но, на мой взгляд, этой бригаде нужно дать поработать, раз уж она плодотворно провела текущий сезон, хотя не сказать, что успешно.

Но мы уже «обжигались» на ежегодной замене тренеров. Вспомните тот же 2011-й, когда я был наставником сборной. Тогда после окончания сезона сняли вообще всех тренеров. В том числе уволили специалистов, трудившихся в мужской команде, хотя она завоевала три медали на ЧМ в Ханты-Мансийске. Я на комиссии Министерства спорта просил их не трогать, но решение приняли другое.

— Екатерина Юрлова-Перхт не только сумела завоевать медаль в масс-старте, но и подошла к турниру в отличной форме. Как ей это удалось? Всё же россиянке уже 34 года.

— Перемены в личной жизни, замужество и рождение ребёнка, оказали на неё благотворное влияние. Здорово, когда люди дополняют друг друга. Катя всегда была настоящей труженицей, но всякий раз ей чего-то не хватало. А в Эстерсунде Юрлова-Перхт выглядела настоящим лидером команды. Большой ей респект за это.

— Как думаете, сколько лет она ещё способна бегать на высоком уровне?

— Не хочется гадать на кофейной гуще. Давайте не будем заглядывать человеку в паспорт. Всё будет зависеть только от её желания и настроения. Если Катя решит готовиться к Олимпийским играм в Пекине, мы только порадуемся.

— Завоевания медалей в составе сборной России прежде всего ждали от Александра Логинова. В итоге он сумел взять лишь одну награду в личных гонках. Кажется, он был готов на большее.

— Однозначно. Но на протяжении всего сезона он испытывал колоссальный прессинг, только ленивый не вспоминал допинговую историю Саши. Он сумел выдержать всё это и достаточно успешно выступил на ЧМ, хотя были у него в Швеции и провальные гонки. В целом Логинов выглядел очень хорошо. Он — едва ли не единственный биатлонист, который весь сезон провёл на очень высоком уровне. Думаю, следующий сезон получится для него более спокойным в психологическом плане. А как грамотно подвести себя к нему физически, он знает.

— Если бы вам перед началом сезона сказали, что Логинов будет идти вторым в общем зачёте КМ, удивились бы?

— Нисколько. Логинов и в прошлом году мог бороться за олимпийские медали, но в Пхёнчхан его не пустили, как и остальных лидеров нашей команды.

— Много споров вызвал отказ Евгения Гараничева бежать эстафету. Как вы сами отнеслись к данной ситуации?

— Это вопрос взаимоотношения тренера и спортсмена, поскольку настроение у биатлонистов может быть разным. Да, Евгений отказался от участия в гонке незадолго до старта, но, наверное, он почувствовал, что не готов.

Ведь ни раз и ни два он проваливался в эстафетах на главных стартах. И здесь речь даже не идёт об этапах КМ — там Гараничев себя прекрасно чувствует. Видимо, всё это наслоилось. Когда я был тренером сборной, случалось, что меняли состав на эстафету после бесед со спортсменами.

— Отказывался ли кто-то при вас от участия в командной гонке?

— Логинов. Буквально полтора года назад он не хотел бежать в эстафете на этапе КМ в Оберхофе. Пришлось его уговаривать. Побеседовали с Сашей и убедили его выйти на старт. Повторюсь, это вопрос взаимоотношений тренера и спортсмена. Только Гараничев знает ответ на вопрос, правильно ли он поступил. Да, сейчас мы можем говорить, что с Женей российская четвёрка поборолась бы за серебро, но с другой стороны, он мог уйти на штрафной круг, и тогда не было бы вообще никакой медали.

«Смешно называть провал Фуркада воздаянием за травлю Логинова»

— Йоханнес Бё завоевал четыре золотые награды, но лишь одну — в личной гонке. При этом норвежец испытывал серьёзные проблемы в стрельбе из положения стоя. В чём кроются их причины?

— Всё-таки немного странно рассуждать о слабых местах Йоханнеса, когда он стал четырёхкратным чемпионом планеты. Думаю, норвежец слишком много сил потратил на этапах КМ, ведь он съездил, в том числе в Северную Америку. Конечно, он не лучшим образом провёл турнир в стрелковом плане. Но нельзя говорить, что Бё не умеет стрелять. Видимо, дело в психологии. Он зациклился на какой-то проблеме и не смог выкинуть её из головы.

— Не кажется ли вам, что негативно на выступлении Йоханнеса сказалось отсутствие конкуренции? Ведь по ходу всего сезона он фактически соревновался сам с собой.

— Это не могло не расслабить норвежца, ведь он понимал, что является главным фаворитом ЧМ. К тому же в первых двух гонках турнира он взял две золотые медали. Совладать с ним никто не мог. Йоханнес даже спринт выиграл со штрафным кругом. Видимо, после этого норвежец посчитал, что первенство планеты у него в кармане.

— Мартен Фуркад впервые за десять лет не завоевал ни одной медали на ЧМ. Вы удивлены?

— Конечно. Все мы удивлены. Сдуться за один сезон до уровня среднестатистического биатлониста… Такого от Мартена никто не ожидал. Это очень серьёзный удар по Фуркаду. Теперь всё будет зависеть только от него, сумеет ли он настроить себя на следующий сезон.

— Можно ли говорить, что француз действительно больше не вернётся на топ-уровень?

— Это сложный вопрос. Нельзя быть ни в чём уверенным. Может завтра Фуркад объявит о завершении карьеры.

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— После того, как Мартен в эстафете ушёл на два штрафных круга и подарил медаль отечественной четвёрке, в России многие начали злорадствовать над ним и припоминать травлю Логинова.

— Это глупость. Так могут говорить только люди, не имеющие никакого отношения к биатлону, потому что подобное может произойти с каждым. Да и Йоханнес был близок к тому, чтобы зайти на круги, хотя уверенно лидировал. Смешно называть провал Мартена воздаянием за травлю Логинова. Небесные силы здесь совершенно ни при чём. Прав француз или не прав, пусть это останется на его совести. А Саша отстоял своё имя и сегодня сражается на равных с сильнейшими биатлонистами планеты.

— Главной сенсацией турнира стала победа украинца Дмитрия Пидручного в гонке преследования. Как ему удалось добиться такого результата?

— Нужно отдать должное тренерам украинской сборной: они грамотно подвели команду к чемпионату мира, поскольку до первенства планеты наши соседи демонстрировали абсолютно невзрачные результаты, как мужчины, так и женщины. И вдруг в Эстерсунде начался резкий взлёт.

Пидручный, конечно, удивил, что тут говорить. Но человек был однозначно готов, что продемонстрировал ещё в спринте, когда ему не хватило до медали 0,3 секунды. А затем бронзу в эстафете завоевали украинские девушки.

— Если у мужчин интриги в борьбе за «Большой хрустальный глобус» не было никакой, то у женщин она обострилась до предела. Лиза Витоции с Доротеей Вирер имеют одинаковое количество очков. На кого ставите в итальянской дуэли?

— Итальянцы в любом случае порадуются, а нам эта борьба не так интересна. К сожалению, россиянок нет и близко. Даже в топ-10 никто не попадёт. Это, конечно, не есть хорошо, но постепенно результат придёт. Что касается борьбы за трофей, то, думаю, более опытная Вирер всё же сумеет опередить Витоцци.