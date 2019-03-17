Хованцев останется главным тренером сборной России по биатлону минимум до ОИ-2022

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что намерен оставить Анатолия Хованцева на посту главного тренера национальной команды.

«Я не собираюсь увольнять Хованцева, он будет работать до Игр в Пекине. Надо просто усиливать команду, находить молодёжь», — приводит слова Драчёва ТАСС.

По его мнению, сборная России выбрала правильную методику работы.

«Команда работает хорошо. Я не вижу проблем, но работы ещё много», — сказал глава СБР.

Олимпиада в Пекине состоится в 2022 году. На ЧМ в шведском Эстерсунде россияне завоевали три медали.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону показала лучший результат на ЧМ с 2011 года.