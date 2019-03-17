Хованцев останется главным тренером сборной России по биатлону минимум до ОИ-2022
- РИА Новости
«Я не собираюсь увольнять Хованцева, он будет работать до Игр в Пекине. Надо просто усиливать команду, находить молодёжь», — приводит слова Драчёва ТАСС.
По его мнению, сборная России выбрала правильную методику работы.
«Команда работает хорошо. Я не вижу проблем, но работы ещё много», — сказал глава СБР.
Олимпиада в Пекине состоится в 2022 году. На ЧМ в шведском Эстерсунде россияне завоевали три медали.
Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону показала лучший результат на ЧМ с 2011 года.