Сборная России по биатлону показала лучший результат на ЧМ с 2011 года

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Сборная России заняла седьмое место в общекомандном медальном зачёте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Сборная России по биатлону показала лучший результат на ЧМ с 2011 года
  • Екатерина Юрлова-Перхт / © JOHAN AXELSSON, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

По итогам турнира, проходившего 7—17 марта, россияне завоевали три награды — два серебра и одну бронзу.

Серебряные медали в копилку сборной принесли Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт, занявшие вторые места в спринте и масс-старте соответственно. Бронзу завоевала мужская сборная в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова, ставшая третьей в эстафетной гонке.

Для сборной России это лучший результат на чемпионатах мира с 2011 года, когда на мировом первенстве в Ханты-Мансийске российские биатлонисты также завоевали три медали — серебряные.

Победу в медальном зачёте чемпионата мира 2019 года одержала сборная Норвегии, получившая девять наград — пять золотых, три серебряные и одну бронзовую. Второй стала команда Германии, завоевавшая семь медалей. Тройку замкнула Италия — пять наград.

Ранее Юрлова-Перхт призналась, что думала завершить спортивную карьеру после 2018 года.

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