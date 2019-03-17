Биатлонистка Юрлова-Перхт призналась, что думала завершить спортивную карьеру после 2018 года

Короткая ссылка
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свой результат в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Биатлонистка Юрлова-Перхт призналась, что думала завершить спортивную карьеру после 2018 года
  • © PETTER ARVIDSON/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Сегодня я концентрировалась только на стрельбе. Когда я проснулась утром и выглянула в окно, то подумала, что опять эта весёлая погода тут, в Эстерсунде, метель», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Она отметила, что много работала над стойкой в последнее время и хорошо справилась с ней в минувшей гонке.

«Да, я пропустила Олимпиаду-2018, это было очень тяжело. Думала о завершении карьеры, но сейчас я счастлива, что вернулась с медалью с ЧМ», — добавила Юрлова-Перхт.

Россиянка завоевала серебро в масс-старте на ЧМ.

Ранее Хованцев рассказал, что помогло Юрловой-Перхт завоевать серебро ЧМ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить