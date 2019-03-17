Биатлонистка Юрлова-Перхт призналась, что думала завершить спортивную карьеру после 2018 года

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свой результат в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

«Сегодня я концентрировалась только на стрельбе. Когда я проснулась утром и выглянула в окно, то подумала, что опять эта весёлая погода тут, в Эстерсунде, метель», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Она отметила, что много работала над стойкой в последнее время и хорошо справилась с ней в минувшей гонке.

«Да, я пропустила Олимпиаду-2018, это было очень тяжело. Думала о завершении карьеры, но сейчас я счастлива, что вернулась с медалью с ЧМ», — добавила Юрлова-Перхт.

Россиянка завоевала серебро в масс-старте на ЧМ.

Ранее Хованцев рассказал, что помогло Юрловой-Перхт завоевать серебро ЧМ по биатлону.