Суд назвал дату следующего заседания по делу бобслеистки Сергеевой
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По словам адвоката спортсменки Артёма Пацева, слушание отложено до получения документальных доказательств, которые должны поступить из подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) учреждений.
24 февраля 2018 года Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а результаты её выступления на Играх-2018 были аннулированы.
8 октября 2018 года CAS отменил временное отстранение бобслеистки, которая вскоре подала иск против ФМБА и производителя препарата, в котором было обнаружено вещество из запрещённого списка WADA, не указанное в инструкции.
Ранее в ФМБА назвали себя заложниками в суде по иску бобслеистки Сергеевой.