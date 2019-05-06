Суд назвал дату следующего заседания по делу бобслеистки Сергеевой

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Следующее судебное заседание, на котором будет продолжено рассмотрение иска бобслеистки Надежды Сергеевой, уличённой в употреблении запрещённых препаратов на Олимпиаде-2018, состоится 24 мая.
Суд назвал дату следующего заседания по делу бобслеистки Сергеевой
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката спортсменки Артёма Пацева, слушание отложено до получения документальных доказательств, которые должны поступить из подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) учреждений.

24 февраля 2018 года Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а результаты её выступления на Играх-2018 были аннулированы.

8 октября 2018 года CAS отменил временное отстранение бобслеистки, которая вскоре подала иск против ФМБА и производителя препарата, в котором было обнаружено вещество из запрещённого списка WADA, не указанное в инструкции.

Ранее в ФМБА назвали себя заложниками в суде по иску бобслеистки Сергеевой.

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