В ФМБА назвали себя заложниками в суде по иску бобслеистки Сергеевой

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба высказал мнение о судебном процессе по иску к организации со стороны российской бобслеистки Надежды Сергеевой.

«ФМБА является заложником в суде, мы должны быть третьей стороной. Сергеева судится с ФМБА, потому что судиться больше не с кем. ФМБА препарат закупило и выдало. А то, что там была субстанция из предыдущей партии выпуска продукта, — это стало откровением для всех, нас туда привлекли. Но мы пострадавшая сторона не меньше, чем спортсменка», — приводит слова Уйбы ТАСС.

Он отметил, что суду, который рассматривает иск Сергеевой, предстоит вынести непростое решение.

«Чтобы реабилитировать спортсменку, суд нужен, и нужно решение в пользу спортсменки. Либо снизить процент по фармацевтической статье. В ином случае препарат должен промываться и быть стерильным и проверенным, но это приведёт к удорожанию», — добавил глава ФМБА.

24 февраля 2018 года Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а результаты её выступления на Играх-2018 были аннулированы.

8 октября 2018 года CAS отменил временное отстранение бобслеистки, которая вскоре подала иск против ФМБА и производителя препарата, в котором было обнаружено вещество из запрещённого списка WADA, не указанное в инструкции.

Ранее сообщалось, что в CAS объяснили отмену отстранения Сергеевой.