В CAS объяснили отмену отстранения бобслеистки Сергеевой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение об отмене временного отстранения российской бобслеистки Надежды Сергеевой, сдавшей положительную допинг-пробу во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
В CAS объяснили отмену отстранения бобслеистки Сергеевой
  • РИА Новости

В пресс-релизе суда говорится, что Сергеева оспорила решение о временном отстранении, ссылаясь на правила Международной федерации бобслея и скелетона, согласно которым оно может быть снято, если спортсмен докажет, что запрещённое вещество попало в организм через заражённый продукт.

24 февраля Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а её результаты с Игр-2018 были аннулированы. В паре с Анастасией Кочержовой спортсменка заняла 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

Ранее стало известно, что CAS отменил временное отстранение Сергеевой.

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