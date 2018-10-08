CAS отменил временное отстранение российской бобслеистки Сергеевой

Спортивный юрист Артём Пацев сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил временное отстранение российской бобслеистки Надежды Сергеевой, сдавшей положительную допинг-пробу во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

РИА Новости

«CAS отменил временное отстранение. Но разбирательство по делу продолжается», — приводит слова Пацева ТАСС. 24 февраля Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а её результаты с Игр-2018 были аннулированы. В паре с Анастасией Кочержовой спортсменка заняла 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек. Ранее Сергеева прокомментировала слова руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимира Уйбы, заявившего, что запрещённое вещество ей дала мать.