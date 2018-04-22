Бобслеистка Сергеева: ладно бы Уйба говорил только обо мне, но он ещё и впутал в историю маму

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Российская бобслеистка Надежда Сергеева, нарушившая антидопинговые правила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, прокомментировала слова руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимира Уйбы, заявившего, что запрещённое вещество ей дала мать.

«Вообще, я не понимаю, с чего все, и Уйба в том числе, взяли, что моя мама кардиолог. Она врач УЗИ, просто работает в Кемерове в кардиологическом центре. Мама переживает эту ситуацию даже сильнее, чем я. У меня всё кипит в душе», — приводит слова Сергеевой «Спорт-Экспресс».

Она заявила, что возмущена заявлениями руководителя ФМБА. По мнению бобслеистки, он не имел права давать интервью, в котором нет ни одного слова правды о ней.

«Меня убивают, например, слова, что триметазидин был мне необходим. Якобы у меня так всё плохо с сердцем, что я еле до Пхёнчхана доползла. И ладно бы Уйба говорил только обо мне, но он ещё и впутал в историю маму. А если с ней, не дай бог, завтра от переживаний что-то случится, я что должна буду Уйбе сказать? Есть же какие-то святые темы, которые нельзя затрагивать», — добавила спортсменка.

Ранее Уйба заявил, что Сергеева не имела допуска от ФМБА для выступления на ОИ-2018.

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