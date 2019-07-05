Суд Москвы отклонил иск бобслеистки Сергеевой к ФМБА

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Хорошёвский суд Москвы отклонил иск российской бобслеистки Надежды Сергеевой к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).
Суд Москвы отклонил иск бобслеистки Сергеевой к ФМБА
  • РИА Новости

Об этом сообщил адвокат спортсменки Артём Пацев, слова которого передаёт ТАСС.

24 февраля 2018 года Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а результаты её выступления на ОИ-2018 были аннулированы.

8 октября 2018 года CAS отменил временное отстранение бобслеистки, которая вскоре подала иск к ФМБА и производителя препарата, в котором было обнаружено вещество из запрещённого списка WADA, не указанное в инструкции.

Ранее в ФМБА назвали себя заложниками в суде по иску бобслеистки Сергеевой.

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