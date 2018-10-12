Бобслеистка Сергеева намерена подать в суд на ФМБА
- РИА Новости
«Мы ни в коем случае не будем винить врача команды, который выдал спортсменке этот препарат. Он был получен из легальных источников. Мы хотим спокойно сесть и разобраться в суде с двумя сторонами — ФМБА, с чьих складов поступил препарат, и с заводом, производящим это лекарство», — приводит ТАСС слова адвоката спортсменки Артёма Пацева.
24 февраля Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а результаты её выступления на Играх-2018 были аннулированы.
8 октября CAS отменил временное отстранение бобслеистки.
Ранее сообщалось, что в CAS объяснили отмену отстранения Сергеевой.