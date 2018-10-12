Бобслеистка Сергеева намерена подать в суд на ФМБА

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, нарушившая антидопинговые правила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, заявила, что намерена подать иск к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).

«Мы ни в коем случае не будем винить врача команды, который выдал спортсменке этот препарат. Он был получен из легальных источников. Мы хотим спокойно сесть и разобраться в суде с двумя сторонами — ФМБА, с чьих складов поступил препарат, и с заводом, производящим это лекарство», — приводит ТАСС слова адвоката спортсменки Артёма Пацева.

24 февраля Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а результаты её выступления на Играх-2018 были аннулированы.

8 октября CAS отменил временное отстранение бобслеистки.

Ранее сообщалось, что в CAS объяснили отмену отстранения Сергеевой.