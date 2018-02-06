Более 30 российских спортсменов подали апелляции на недопуск к ОИ-2018

В Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции на недопуск к участию в Олимпийских играх — 2018 подали 32 российских спортсмена.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы CAS Джона Коутса.

В списке подавших апелляции присутствуют Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Юлия Шокшуева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова.

По предварительным данным, слушание состоится 7 февраля.

5 февраля комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

1 февраля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил санкции, которые были приняты МОК по отношению к 28 российским спортсменам.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.