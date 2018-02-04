Отложенный нокаут: МОК пригрозил исключением бокса из программы летних Олимпийских игр 2020 года

Международный олимпийский комитет может в ближайшие месяцы исключить бокс из программы своих соревнований. В организации недовольны сложившейся в любительском боксе ситуацией с допингом, договорными поединками, судейством и управлением международной федерацией, которую недавно возглавил уроженец Узбекистана Гафур Рахимов. Останется ли бокс в программе летних Олимпийских игр 2020 года, окончательно станет ясно в апреле.

Международный олимпийский комитет (МОК) успевает конфликтовать не только с Россией и Спортивным арбитражным судом (CAS), но и с Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA). Так, президент МОК Томас Бах пригрозил возможным исключением бокса из программы летних юношеских Олимпийских игр 2018 года и летней Олимпиады 2020 года. Об этом функционер заявил на пресс-конференции в Пхёнчхане по итогам заседания исполкома МОК.

«Мы очень обеспокоены руководством AIBA. Мы получили доклад от комиссий по этике и спортивного департамента, который подтверждает правильность декабрьского решения приостановить финансирование AIBA. Исполком МОК не удовлетворён ответом ассоциации по вопросам управления, финансов, судейства и допинга. МОК оставляет за собой право пересмотреть включение бокса в программу Олимпийских игр 2018 и 2020 годов», — заявил Бах.

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МОК позволил AIBA вновь отчитаться в апреле. Если ответ боксёрской федерации снова не удовлетворит олимпийских чиновников, тогда всем любителям бокса придётся ждать плохих новостей. На Олимпийских играх — 2020 в Токио должны быть разыграны 13 комплектов наград в этом виде спорта, за которые поборются почти 300 атлетов.

Смена руководителя

Разлад, который может прервать более чем столетнюю олимпийскую историю бокса, начался после смены руководства в AIBA. Возглавлявший организацию на протяжении 11 лет Чинг-Куо Ву был смещён со своего поста после обвинений в растрате и доведении ассоциации до банкротства. Ему даже было отказано занять пост почётного президента, как это часто происходит с уходящими на покой руководителями спортивных федераций. МОК положительно отреагировал на уход тайваньского функционера, однако с недоверием воспринял его замену.

Внеочередной конгресс AIBA выбрал временно исполняющим обязанности президента предпринимателя из Узбекистана Гафура Рахимова, много лет занимающего руководящие должности в разных боксёрских организациях — в AIBA он был рекордсменом по нахождению в должности вице-президента. Однако повышение Рахимова не обрадовало МОК из-за обвинений его в причастности к наркоторговле — месяц назад Министерство финансов США ввело против узбекистанца санкции, назвав его «вором в законе».

Вступив в должность, Рахимов пообещал пересмотреть олимпийскую программу бокса. МОК хочет, чтобы на Играх разыгрывалось больше женских комплектов наград за счёт сокращения мужских весовых категорий. AIBA же с недавних пор хочет остановить эту тенденцию и, по заявлениям организации, готова пролоббировать свою идею в МОК.

Олимпийских чиновников также беспокоит проблема договорных поединков, которые могли произойти во время последних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. О том, какие именно бои находятся под подозрением, в МОК не говорят. Однако британское издание Inside the Games утверждает, что речь идёт о двух поединках, в которых, что примечательно, одержали победы российские боксёры.

Первым вызвал подозрения у журналистов финальный бой в тяжёлой весовой категории между Евгением Тищенко и казахстанцем Василием Левитом. Россиянину была присуждена победа единогласным решением судей, и Левит сам же признал поражение. Чего нельзя сказать об ирландце Майкле Конлане, который в четвертьфинале легчайшей категории уступил Владимиру Никитину. Он неоднократно заявлял о том, что победа россиянину была присуждена нечестно. Никитин в итоге стал бронзовым призёром, так как не вышел в полуфинал из-за полученной травмы.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв считает, что МОК пытается запугать AIBA, а исключение бокса из программы Олимпийских игр маловероятно.

«Бокс — флагман спорта. На Олимпиаде это самое популярное из единоборств. Как его можно убрать из программы? Маловероятно, что такое произойдёт. Это больше похоже на страшилку, МОК пытается запугать AIBA. МОК не имеет права проводить расследование — пусть прежде расследуют коррупционные схемы в своей организации. Просто сейчас пришёл не их человек, который будет не разрушать бокс, а будет развивать его. Уверен, AIBA в ближайшее время решит все проблемы. Организация уже ушла от банкротства, до которого её довёл Ву, уже начинаются выплаты должникам», — цитирует Кремлёва РИА Новости.