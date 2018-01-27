Рахимов назначен исполняющим обязанности президента AIBA

Гафур Рахимов стал исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва.

27 января на внеочередном конгрессе AIBA соответствующий пост покинул Франко Фальчинелли.

Выборы нового президента AIBA должны состояться в Москве в ноябре.

Ранее сообщалось, что исполком AIBA отказался назначить бывшего руководителя организации Ву почётным президентом.