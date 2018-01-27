Исполком AIBA отказался назначить бывшего руководителя организации Ву почётным президентом

Исполком Международной федерации бокса (AIBA) единогласно высказался против назначения почётным президентом организации бывшего руководителя Чинг-Куо Ву.

«Исполком единогласно проголосовал против того, чтобы Ву стал почётным президентом», — приводит ТАСС слова главы Федерации бокса России Умара Кремлёва.

4 ноября исполком AIBA единогласным решением отстранил Ву от должности главы организации.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента AIBA Франко Фальчинелли ушёл в отставку.