Исполком AIBA отказался назначить бывшего руководителя организации Ву почётным президентом

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Исполком Международной федерации бокса (AIBA) единогласно высказался против назначения почётным президентом организации бывшего руководителя Чинг-Куо Ву.

«Исполком единогласно проголосовал против того, чтобы Ву стал почётным президентом», — приводит ТАСС слова главы Федерации бокса России Умара Кремлёва.

4 ноября исполком AIBA единогласным решением отстранил Ву от должности главы организации.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента AIBA Франко Фальчинелли ушёл в отставку.

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