Исполняющий обязанности президента AIBA ушёл в отставку

Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли ушёл в отставку.

Об этом сообщает Inside the Games.

О решении Фальчинелли стало известно на внеочередном конгрессе организации 27 января. Он занял этот пост 4 ноября 2017 года после увольнения Чинг-Куо Ву.

Выборы нового президента AIBA должны состояться в Москве в ноябре.

Ранее сообщалось, что руководящий совет Федерации гимнастики США в полном составе подаст в отставку.