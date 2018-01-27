Исполняющий обязанности президента AIBA ушёл в отставку

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Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли ушёл в отставку.

Об этом сообщает Inside the Games.

О решении Фальчинелли стало известно на внеочередном конгрессе организации 27 января. Он занял этот пост 4 ноября 2017 года после увольнения Чинг-Куо Ву.

Выборы нового президента AIBA должны состояться в Москве в ноябре.

Ранее сообщалось, что руководящий совет Федерации гимнастики США в полном составе подаст в отставку.

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