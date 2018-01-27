Исполняющий обязанности президента AIBA ушёл в отставку
Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли ушёл в отставку.
Об этом сообщает Inside the Games.
О решении Фальчинелли стало известно на внеочередном конгрессе организации 27 января. Он занял этот пост 4 ноября 2017 года после увольнения Чинг-Куо Ву.
Выборы нового президента AIBA должны состояться в Москве в ноябре.
Ранее сообщалось, что руководящий совет Федерации гимнастики США в полном составе подаст в отставку.
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