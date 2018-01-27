Руководящий совет Федерации гимнастики США в полном составе подаст в отставку
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что пять членов совета уже покинули свои должности.
24 января суд штата Мичиган вынес обвинительный приговор в отношении бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. 150 атлеток заявили, что он совершал с ними действия сексуального характера. Врач был приговорён к тюремному заключению сроком на 175 лет.
Ранее сообщалось, что в конгрессе США инициируют расследование случаев домогательств в спорте.