Руководящий совет Федерации гимнастики США в полном составе подаст в отставку

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Руководящий совет Федерации гимнастики США, который состоит из 21 человека, в полном составе уйдёт в отставку на фоне громкого сексуального скандала.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что пять членов совета уже покинули свои должности.

24 января суд штата Мичиган вынес обвинительный приговор в отношении бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. 150 атлеток заявили, что он совершал с ними действия сексуального характера. Врач был приговорён к тюремному заключению сроком на 175 лет.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США инициируют расследование случаев домогательств в спорте.

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