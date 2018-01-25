«Вы не заслуживаете свободы»: суд приговорил экс-врача сборной США по гимнастике к 175 годам тюрьмы за домогательства

Американский суд приговорил физиотерапевта Ларри Нассара к 175 годам тюремного заключения. Бывший врач сборной США был обвинён в сексуальных домогательствах в отношении более чем 150 гимнасток. Он сможет ходатайствовать о досрочном освобождении через 99 лет. Об одном из самых громких скандалов в спортивной гимнастике — в материале RT.

В среду, 24 января, суд штата Мичиган вынес обвинительный приговор в отношении бывшего врача национальной команды США по спортивной гимнастике. В слушаниях, которые продолжались семь дней, приняли участие более 150 спортсменок. Они признались, что Ларри Нассар совершал с ними действия сексуального характера во время их пребывания в национальной сборной.

На основании показаний судья Розмари Акуилина приняла решение признать Нассара виновным и приговорить его к тюремному заключению сроком на 175 лет. Она также оценила действия специалиста как «точные, расчётливые, коварные и достойные презрения».

«Для меня честь и привилегия вынести вердикт по этому делу. Вы не заслуживаете когда-либо выйти на свободу. Я только что подписала вам смертный приговор», — заявила судья.

Помимо 156 человек, заслушанных в ходе дела, было получено около 20 писем от других спортсменок, которые также рассказывали о случаях домогательств со стороны физиотерапевта. Но в зале суда они заслушаны не были.

Первоначально сторона обвинения просила осудить Нассара на 125 лет — по году за каждую спортсменку, обвинившую его в домогательствах. Однако судья принял более строгое решение. При этом, согласно вердикту, досрочного освобождения он сможет потребовать лишь спустя 99 лет.

Сам Нассар выступил с обращением к пострадавшим от его действий гимнасткам. Он признал, что «их рассказы оказали на него сильнейшее впечатление и он запомнит их на всю оставшуюся жизнь».

В свою очередь, обвинитель Анджела Повилайтис назвала случай Нассара беспрецедентным в истории спорта.

«Эти истории необходимо было услышать. Благодаря рассказам этих девушек будут сожжены культурные стереотипы и мифы. Нассар, возможно, является главным нарушителем прав детей в истории», — добавила Повилайтис.

Нассар входил в тренерский штаб сборной США с 1986 по 2015 год, с 1996 года он также был медицинским координатором женской национальной команды. Однако после первых слухов о том, что он неэтично обращался со спортсменками, физиотерапевт был уволен и начал работу в Университете штата Мичиган.

Дело против Нассара началось в сентябре 2016 года. Тогда с обвинениями в адрес врача выступили две американские спортсменки. Они заявляли о том, что он осуществлял действия сексуального характера по отношению к ним во время их выступления за национальную команду США.

Со временем количество гимнасток, обвинявших Нассара в насилии, возросло до 150 человек. В их число входит трёхкратная олимпийская чемпионка, а также обладательница двух серебряных и одной бронзовой медали Игр Александра Райсман.

«Каково это — осознавать, что перед тобой стоят те девушки, с которыми ты так ужасно обращался на протяжении долгого времени? Теперь всё изменилось, мы — это сила, а ты — ничто. Мы здесь для того, чтобы рассказать правду», — заявила Райсман во время слушаний.

Обвинения в адрес Нассара также выдвинула олимпийская чемпионка Джордин Уибер. По её словам, трудности в подготовке к Олимпиаде не сравнятся с тем, что ей пришлось пережить в компании физиотерапевта.

«Я думала, что самое сложное в жизни — это подготовка к Олимпиаде. Но оказалось, что тяжелее всего то, что я стала жертвой Ларри Нассара. Люди, которые это допустили, должны взять на себя ответственность», — призналась Уибер.

Среди пострадавших оказалась и четырёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Симона Байлз. На своей странице в социальной сети Twitter она призналась, что также получала «особое лечение» от бывшего врача сборной.

«Я тоже являюсь одной из тех, кто стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Нассара. Поверьте, было очень сложно в первый раз заговорить об этом. Существует много причин, по которым я скрывала это от общественности. Это ненормально, когда такие действия по отношению к спортсменкам осуществляет врач национальной команды. Это поведение абсолютно недопустимо и отвратительно! Особенно учитывая тот факт, что это позволяет себе тот, кому ты доверяешь», — отметила спортсменка.

Выступила перед публикой и чемпионка мира Мэгги Николс. Она рассказала, что Нассар осуществлял с ней противоправные действия, когда ей было 15 лет.

«Сначала я доверяла ему, но потом он начал прикасаться ко мне в местах, о которых я не думала. У него не было перчаток, он не сказал мне, что делает. В комнате больше никого не было, и я не препятствовала тому, что он делал. Потому что взрослые сказали, что он лучший врач и поможет снять мою боль», — сказала спортсменка.

Дело Нассара оказало влияние на Федерацию гимнастики США. Трое членов руководящего состава покинули свои посты на фоне скандала. В отставку подали глава совета управляющих Пол Парилла, его заместитель Джей Биндер, а также финансовый управляющий Битси Келли.

Президент организации Керри Перри поддержал решение своих бывших коллег, отметив, что это позволит федерации «эффективно продвигаться вперёд на пути к осуществлению преобразований в нашей организации».

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Однако открытым остаётся вопрос, почему Федерация гимнастики США на протяжении долгого времени никак не реагировала на сообщения спортсменок о сексуальных домогательствах. Олимпийская чемпионка Маккайла Марони подала в суд на организацию, отметив, что её принудили заключить тайное соглашение на $1,25 млн за сокрытие факта домогательств со стороны бывшего врача сборной страны Ларри Нассара.

В федерации заявили, что сама спортсменка была инициатором подобных действий. По их словам, адвокат Марони обратилась в организацию с просьбой принять участие в конфиденциальном процессе урегулирования по делу Нассара.

«Оно закончилось заключением договора, который включал пункт о взаимном неразглашении информации», — отметили в Федерации гимнастики США.

Однако Национальный олимпийский комитет (НОК) США выступил с инициативой провести собственное расследование по мотивам дела Нассара. В частности, там хотят разобраться, почему совершённые экс-врачом сборной преступления в течение долгого времени оставались незамеченными, а жалобы от спортсменок, если таковые и поступали, скрывались от руководства НОК.