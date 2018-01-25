«Вы не заслуживаете свободы»: суд приговорил экс-врача сборной США по гимнастике к 175 годам тюрьмы за домогательства
- Ларри Нассар в суде
- AFP
- © JEFF KOWALSKY
В среду, 24 января, суд штата Мичиган вынес обвинительный приговор в отношении бывшего врача национальной команды США по спортивной гимнастике. В слушаниях, которые продолжались семь дней, приняли участие более 150 спортсменок. Они признались, что Ларри Нассар совершал с ними действия сексуального характера во время их пребывания в национальной сборной.
На основании показаний судья Розмари Акуилина приняла решение признать Нассара виновным и приговорить его к тюремному заключению сроком на 175 лет. Она также оценила действия специалиста как «точные, расчётливые, коварные и достойные презрения».
«Для меня честь и привилегия вынести вердикт по этому делу. Вы не заслуживаете когда-либо выйти на свободу. Я только что подписала вам смертный приговор», — заявила судья.
Помимо 156 человек, заслушанных в ходе дела, было получено около 20 писем от других спортсменок, которые также рассказывали о случаях домогательств со стороны физиотерапевта. Но в зале суда они заслушаны не были.
Первоначально сторона обвинения просила осудить Нассара на 125 лет — по году за каждую спортсменку, обвинившую его в домогательствах. Однако судья принял более строгое решение. При этом, согласно вердикту, досрочного освобождения он сможет потребовать лишь спустя 99 лет.
Сам Нассар выступил с обращением к пострадавшим от его действий гимнасткам. Он признал, что «их рассказы оказали на него сильнейшее впечатление и он запомнит их на всю оставшуюся жизнь».
В свою очередь, обвинитель Анджела Повилайтис назвала случай Нассара беспрецедентным в истории спорта.
«Эти истории необходимо было услышать. Благодаря рассказам этих девушек будут сожжены культурные стереотипы и мифы. Нассар, возможно, является главным нарушителем прав детей в истории», — добавила Повилайтис.
Нассар входил в тренерский штаб сборной США с 1986 по 2015 год, с 1996 года он также был медицинским координатором женской национальной команды. Однако после первых слухов о том, что он неэтично обращался со спортсменками, физиотерапевт был уволен и начал работу в Университете штата Мичиган.
Дело против Нассара началось в сентябре 2016 года. Тогда с обвинениями в адрес врача выступили две американские спортсменки. Они заявляли о том, что он осуществлял действия сексуального характера по отношению к ним во время их выступления за национальную команду США.
Со временем количество гимнасток, обвинявших Нассара в насилии, возросло до 150 человек. В их число входит трёхкратная олимпийская чемпионка, а также обладательница двух серебряных и одной бронзовой медали Игр Александра Райсман.
«Каково это — осознавать, что перед тобой стоят те девушки, с которыми ты так ужасно обращался на протяжении долгого времени? Теперь всё изменилось, мы — это сила, а ты — ничто. Мы здесь для того, чтобы рассказать правду», — заявила Райсман во время слушаний.
Обвинения в адрес Нассара также выдвинула олимпийская чемпионка Джордин Уибер. По её словам, трудности в подготовке к Олимпиаде не сравнятся с тем, что ей пришлось пережить в компании физиотерапевта.
«Я думала, что самое сложное в жизни — это подготовка к Олимпиаде. Но оказалось, что тяжелее всего то, что я стала жертвой Ларри Нассара. Люди, которые это допустили, должны взять на себя ответственность», — призналась Уибер.
Среди пострадавших оказалась и четырёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Симона Байлз. На своей странице в социальной сети Twitter она призналась, что также получала «особое лечение» от бывшего врача сборной.
Feelings... 💭 #MeToopic.twitter.com/ICiu0FCa0n— Simone Biles (@Simone_Biles) 15 января 2018 г.
«Я тоже являюсь одной из тех, кто стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Нассара. Поверьте, было очень сложно в первый раз заговорить об этом. Существует много причин, по которым я скрывала это от общественности. Это ненормально, когда такие действия по отношению к спортсменкам осуществляет врач национальной команды. Это поведение абсолютно недопустимо и отвратительно! Особенно учитывая тот факт, что это позволяет себе тот, кому ты доверяешь», — отметила спортсменка.
Выступила перед публикой и чемпионка мира Мэгги Николс. Она рассказала, что Нассар осуществлял с ней противоправные действия, когда ей было 15 лет.
«Сначала я доверяла ему, но потом он начал прикасаться ко мне в местах, о которых я не думала. У него не было перчаток, он не сказал мне, что делает. В комнате больше никого не было, и я не препятствовала тому, что он делал. Потому что взрослые сказали, что он лучший врач и поможет снять мою боль», — сказала спортсменка.
Дело Нассара оказало влияние на Федерацию гимнастики США. Трое членов руководящего состава покинули свои посты на фоне скандала. В отставку подали глава совета управляющих Пол Парилла, его заместитель Джей Биндер, а также финансовый управляющий Битси Келли.
Президент организации Керри Перри поддержал решение своих бывших коллег, отметив, что это позволит федерации «эффективно продвигаться вперёд на пути к осуществлению преобразований в нашей организации».
Однако открытым остаётся вопрос, почему Федерация гимнастики США на протяжении долгого времени никак не реагировала на сообщения спортсменок о сексуальных домогательствах. Олимпийская чемпионка Маккайла Марони подала в суд на организацию, отметив, что её принудили заключить тайное соглашение на $1,25 млн за сокрытие факта домогательств со стороны бывшего врача сборной страны Ларри Нассара.
В федерации заявили, что сама спортсменка была инициатором подобных действий. По их словам, адвокат Марони обратилась в организацию с просьбой принять участие в конфиденциальном процессе урегулирования по делу Нассара.
«Оно закончилось заключением договора, который включал пункт о взаимном неразглашении информации», — отметили в Федерации гимнастики США.
Однако Национальный олимпийский комитет (НОК) США выступил с инициативой провести собственное расследование по мотивам дела Нассара. В частности, там хотят разобраться, почему совершённые экс-врачом сборной преступления в течение долгого времени оставались незамеченными, а жалобы от спортсменок, если таковые и поступали, скрывались от руководства НОК.
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