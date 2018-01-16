Чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз заявила о домогательствах со стороны экс-врача сборной

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз заявила о том, что стала жертвой домогательств со стороны бывшего врача национальной команды США Ларри Нассара.

«Я тоже являюсь одной из многих спортсменок, которые подверглись сексуальному насилию со стороны Ларри Нассара», — говорится в заявлении спортсменки, опубликованном в Twitter.

Ранее чемпионка мира по спортивной гимнастике Мэгги Николс призналась, что была жертвой сексуальных домогательств Ларри Нассара.

Нассар, жертвами которого стали более 130 женщин, был приговорён к 60 годам заключения.