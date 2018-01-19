Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Уибер заявила о домогательствах со стороны экс-врача сборной

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Джордин Уибер заявила, что стала жертвой домогательств со стороны бывшего врача национальной команды США Ларри Нассара.

«Я думала, что самое сложное в жизни — это подготовка к Олимпиаде. Но оказалось, что тяжелее всего то, что я стала жертвой Ларри Нассара. Люди, которые это допустили, должны взять на себя ответственность», — приводит слова Уибер USA Today.

По её словам, Федерация гимнастики США разрешала Нассару выполнять свою работу в гостиничных номерах и тренировочных лагерях, где он часто оставался один на один с гимнастками.

Ранее другая олимпийская чемпионка, Симона Байлз, заявила о домогательствах со стороны Нассара.

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