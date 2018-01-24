Бывший врач сборной США по гимнастике приговорён к тюремному заключению сроком до 175 лет за домогательства
Об этом сообщает ESPN.
В течение минувшей недели суд заслушал более 150 спортсменок, в разное время подвергавшихся домогательствам со стороны Нассара, и вынес в его отношении обвинительный приговор.
Отмечается, что с учётом 60-летнего срока, полученного Нассаром в декабре 2017 года по обвинению в создании и хранении порнографических материалов, бывший врач сборной США впервые сможет претендовать на досрочное освобождение лишь через 99 лет.
Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Александра Райсман обвинила Нассара в домогательствах.