Бывший врач сборной США по гимнастике приговорён к тюремному заключению сроком до 175 лет за домогательства

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Американский суд приговорил к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, обвинённого в домогательствах.

Об этом сообщает ESPN.

В течение минувшей недели суд заслушал более 150 спортсменок, в разное время подвергавшихся домогательствам со стороны Нассара, и вынес в его отношении обвинительный приговор.

Отмечается, что с учётом 60-летнего срока, полученного Нассаром в декабре 2017 года по обвинению в создании и хранении порнографических материалов, бывший врач сборной США впервые сможет претендовать на досрочное освобождение лишь через 99 лет.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Александра Райсман обвинила Нассара в домогательствах.

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