В конгрессе США инициируют расследование случаев домогательств в спорте

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Комитет по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США выступил с инициативой провести расследование случаев насилия сексуального характера в организованных видах спорта.

Об этом говорится в пресс-релизе комитета.

Отмечается, что целью данного расследования должно стать выяснение того, как спортивные федерации обеспечивают защиту своих спортсменов от сексуальных домогательств.

Комитет уже направил соответствующие запросы в Федерацию гимнастики, Олимпийский комитет, Университет штата Мичиган (бывшее место работы экс-врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара, осуждённого за домогательства к спортсменкам), Федерацию плавания, а также Федерацию тхэквондо. По мере сбора данных планируется провести соответствующие слушания.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-врача сборной США по гимнастике к 175 годам тюрьмы за домогательства.

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