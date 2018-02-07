Генсек CAS: мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допустить спортсменов к Играм

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэттью Риб заявил, что в случае удовлетворения апелляций российские спортсмены, ранее не допущенные к Олимпийским играм в Пхёнчхане, смогут выступить на них.

«Если CAS удовлетворит апелляции, спортсмены выступят на Олимпийских играх. Мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допустить спортсменов к Играм. Между нами и МОК нет кризиса. И я поддерживаю своих арбитров, оправдавших 28 россиян», — сказал Риб журналистам.

Подробнее о заседании CAS — в текстовой трансляции RT.

Ранее сообщалось, что слушания по делам не приглашённых на ОИ-2018 россиян были перенесены.