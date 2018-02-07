Генсек CAS: мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допустить спортсменов к Играм

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэттью Риб заявил, что в случае удовлетворения апелляций российские спортсмены, ранее не допущенные к Олимпийским играм в Пхёнчхане, смогут выступить на них.
Генсек CAS: мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допустить спортсменов к Играм
  • Reuters

«Если CAS удовлетворит апелляции, спортсмены выступят на Олимпийских играх. Мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допустить спортсменов к Играм. Между нами и МОК нет кризиса. И я поддерживаю своих арбитров, оправдавших 28 россиян», — сказал Риб журналистам.

Подробнее о заседании CAS — в текстовой трансляции RT.

Ранее сообщалось, что слушания по делам не приглашённых на ОИ-2018 россиян были перенесены.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru