Слушания по делам не приглашённых на ОИ-2018 россиян перенесены

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Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила на сегодняшний день рассмотрение апелляции 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее.

Адвокат российских спортсменов заявил, что слушания по их делам переносятся.

Заседание намечено на 8 февраля. Начало — в 12:00 по местному времени. По словам генерального секретаря CAS Мэтью Риба, решение, возможно, вынесут в конце завтрашнего дня.

Подробнее о заседании CAS — в текстовой трансляции RT.

Ранее сообщалось, что CAS рассмотрит апелляцию ещё 15 российских спортсменов и тренеров на недопуск к ОИ.

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