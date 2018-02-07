Слушания по делам не приглашённых на ОИ-2018 россиян перенесены
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила на сегодняшний день рассмотрение апелляции 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее.
Адвокат российских спортсменов заявил, что слушания по их делам переносятся.
Заседание намечено на 8 февраля. Начало — в 12:00 по местному времени. По словам генерального секретаря CAS Мэтью Риба, решение, возможно, вынесут в конце завтрашнего дня.
Подробнее о заседании CAS — в текстовой трансляции RT.
Ранее сообщалось, что CAS рассмотрит апелляцию ещё 15 российских спортсменов и тренеров на недопуск к ОИ.
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